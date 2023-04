Le conseil de la partie civile, qui demande un rappel à la loi et 500 € de préjudice moral par mois de la période infractionnelle, explique: "Les proches du couple étaient au courant des problèmes. La belle-mère de ma cliente avait proposé à celle-ci qu’en cas de problème, elle l’appelle, sans rien dire, et qu’elle enverrait la police. Le prévenu, militaire, est incontrôlable, il s’en est même déjà pris à la police. Le tribunal de la famille a d’ailleurs suspendu les contacts entre le père et ses deux enfants. Ma cliente a installé des caméras chez elle et les enfants ont peur que leur père débarque dès qu’ils entendent le chien aboyer. Une médiation pénale a échoué, il n’a pas communiqué les prises de sang attestant de sa non-consommation d’alcool."

Le parquet de Namur requiert une peine de 18 mois de prison assortie d’un sursis probatoire. Le ministère public évoque une demi-douzaine de plaintes déposées par l’entourage du couple, plusieurs scènes lors desquelles des gifles ont été données à la victime derrière la tête ou sur les joues, devant les enfants. Mais aussi des détériorations et menaces: “ Je t’abattrai”, “Je suis capable de t’étrangler”, “Je vais faire justice moi-même”.

Jugement le 22 mai.