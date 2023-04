Le CPVS, nouveau centre pour les victimes de violences sexuelles à Namur (vidéo)

Elles pourront y trouver du réconfort ainsi que des soins médicaux immédiats et une prise en charge médico-légale et psychologique gratuite. "Le premier but du CPVS est de tout centraliser, afin que la victime ne fasse pas plusieurs trajets entre le commissariat de police ou des médecins, par exemple, et ne doive pas raconter plusieurs fois son histoire à différents interlocuteurs", indique Candice Nöller, secrétaire du CPVS.

La police vient à la victime

En un seul et même lieu, la victime (mineure ou adulte) peut être soutenue par une équipe d’une quinzaine de personnes (psychologues, gynécologues, infirmières légistes, infectiologues, pédiatre, etc.) qui se relaient 24 h/24 et 7j/7. "Ce n’est pas la victime qui se déplace. C’est tout le monde qui bouge autour d’elle", explique Candice Nôller.

Des inspecteurs et inspectrices de police spécifiquement formés aux violences sexuelles peuvent se rendre jusqu’au CPVS pour y consigner une plainte si la victime souhaite en déposer une. "Elle a toujours le choix de le faire ou pas. On ne l’influence pas dans un sens ou dans l’autre", poursuit la secrétaire. "Près de l’hôpital et des nouvelles urgences, dans un lieu plus calme et discret, ce nouveau centre offrira une prise en charge personnalisée et complète en toute sécurité et bienveillance", signale Gilles Mouyard, président du conseil d’administration du CHRSM.

Le Centre dispose de deux salles avec douche. ©ÉdA – Florent Marot

Le résultat d’un trio

"En Belgique, une femme sur cinq a déjà été victime de viol et une étudiante sur cinq sera confrontée à une tentative de viol ou à un viol durant ses études, souligne Sarah Schlitz, secrétaire d’État à l’Égalité des genres . Le gouvernement fédéral a décidé de faire de la problématique des violences sexuelles une priorité. Le CPVS de Namur est le neuvième de Belgique. Le réseau s’étoffera d’un dixième qui sera à Arlon. Chaque victime trouvera un centre à une heure maximum de l’endroit où elle se trouve."

Le CPVS est un partenariat multidisciplinaire entre l’hôpital, les treize zones de police de l’arrondissement judiciaire de Namur et le parquet namurois, avec le soutien de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Dans ce centre, les victimes bénéficient non seulement d’une écoute, d’une aide d’urgence mais également d’un suivi. En cas de danger imminent, tout est fait pour qu’elles ne se retrouvent pas auprès de leur bourreau. Raison pour laquelle le CPVS travaille en partenariat avec des maisons d’accueil où les victimes peuvent trouver refuge. "SOS Enfants, SOS Viol, le SAJ (Service de l’aide à la jeunesse) et les Maisons de justice sont également des partenaires privilégiés", relève Candice Nöller.

Chaque jour, dix viols sont dénoncés dans notre pays. Mais il y a aussi toutes les violences sexuelles que les victimes ne dévoilent pas pour de multiples raisons qui leur sont propres. Ce pan invisible est ce qu’on appelle le chiffre noir. Toutefois, les victimes ont de plus en plus le courage de s’adresser à des structures d’aide. L’approche des CPVS répond, donc, à un besoin et démontre aussi l’intérêt d’une meilleure accessibilité. Avec la création de ce neuvième centre, le message des autorités fédérales aux victimes est: "Vous n’êtes pas seules: des professionnels sont prêts à vous aider immédiatement."

Les enfants sont malheureusement victimes aussi de violences sexuelles. Ils sont entendus par des policiers spécifiquement formés dans un local "TAM". ©ÉdA – Florent Marot

Un délai court, c'est plus de preuves récoltées

Lorsqu’on est une victime, le temps joue un rôle crucial. «Si des violences sexuelles viennent de se produire, on conseille à la personne de ne pas boire, de ne pas aller uriner et, dans la mesure du possible, de ne pas se laver, car c’est ainsi qu’on pourra récolter le plus d’éléments, explique Candice Nöller. On lui recommande aussi de venir avec les vêtements portés lors de l’agression. Si elle ne les porte plus, ils peuvent être emballés dans un sac ou un carton. Mieux vaut éviter un contenant en plastique car le plastique détruit les preuves.»

«Comme un cocon»

C’est endéans les 72 heures que les traces prélevées sont les plus probantes. «Bien sûr, il ne faut pas hésiter à venir au-delà de ce délai», précise la secrétaire du CPVS.

Si la victime a marqué son accord pour des prélèvements, ils seront effectués en toute intimité (deux salles avec coin douche sont prévues). «Le lieu est comme un cocon où la victime peut se sentir en confiance et rassurée, ajoute-t-elle. On a notamment une salle de repos si elle souhaite souffler entre deux examens ainsi qu’un local TAM (techniques d’audition de mineurs) pour les enfants, les adolescents et les personnes fragilisées (souffrant d’un handicap ou les femmes enceintes).»

Tous les échantillons prélevés seront conservés dans des frigos, au sous-sol. «Pour les adultes, on les garde six mois. Si au bout de ces six mois, la victime n’a pas l’intention de porter plainte, la preuve est détruite.» Au CPVS, la victime est prise en charge sans jugement et peut faire marche arrière à tout moment.