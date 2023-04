Le Cabar’Aische fait son grand retour, samedi soir, avec les chansons de Brassens

Juste après sa victoire au festival du rire de Rochefort, Bruno Coppens s’y était ainsi produit en première partie du trio HLM dont c’était la toute première représentation publique avec, au chant, une certaine Claude Mauranne. Après s’être éteint quelques années plus tard, le Cabaret d’Aische-en-Refail a revécu pendant trois années. "En 2010, l’idée m’est venue de relancer ces soirées en invitant des groupes locaux et de jeunes artistes débutants pour leur permettre d’occuper la scène en première partie, rappelle Daniel Rousselle, l’organisateur. C’est ainsi que nous avons pu accueillir des groupes et artistes locaux tels que Ceili Moss, Bartaba, Marlène Dorcena, Siddharta Björn, Albert Roulive, entre autres." Hélas, après trois années de renaissance, le manque de personnel disponible poussera Daniel Rousselle à renoncer à une quatrième année.

Un nouveau départ

En 2023, le Cabar’Aische va une nouvelle fois renaître de ses cendres. "Cela fait quelques années que j’ai des demandes de la part d’Aischois. On a beaucoup d’animations dans le village, j’ai donc plus facilement retrouvé des bénévoles."

Ainsi, la salle Les Calbassis retrouvera sa configuration "cabaresque" et accueillera la petite centaine de spectateurs attendus. Rassemblés autour de tables rondes décorées à la bougie, ils pourront écouter, en première partie, No Time TouLouse, un groupe composé d’élèves de la Rocks’cool de Namur interprétant des standards pop-rock. Ensuite, Soutien Georges & the Wonder Brassens, un talentueux trio reprenant le répertoire de Georges Brassens, occupera la scène pour l’animation principale. "Nous voulions un groupe qui peut rassembler plusieurs générations et qui sera fédérateur pour le relancement des soirées cabaret."

Entrée: 6€, paiement sur place.

Salle les Calbassis, place d’Aische 5310 Aische-en-Refail. Début à 20h.