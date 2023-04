Dinant: l'absence, au coeur du nouveau roman "La Femme bleue" de Claude Donnay

Deux personnages accompagnent le lecteur dans toutes les pages. L’auteur les nomme en prélude: ce sont elle et le ténébreux . "Entre eux, une fracture de ciel et de mer." Un gouffre où rampent des rêves en fusion. Elle travaille dans un bureau, semble-t-il, et fait la navette en train. Elle habite au huitième étage sans ascenseur. Le ténébreux est manuel et travaille en forêt. Lecteurs, quand vous aurez lu la plaquette, posez-vous des questions. Se sont-ils rencontrés ? Se connaissent-ils ?