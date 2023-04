Andenne: trois projets subsidiés en partie par les fonds européens

La Ville d’Andenne, avec l’aide d’autres structures publiques, avait déposé un portefeuille de projets. Trois d’entre eux ont été retenus. Le premier concerne la rénovation énergétique du Centre culturel que nous évoquions dans L’Avenir de ce samedi 22/04/2023.

La part FEDER de 459 142 €, soit 40% du montant total des travaux, permettra d’effectuer une rénovation complète en vue de diminuer les consommations en gaz et en électricité du bâtiment et leur impact environnemental.

Le Centre culturel comporte un bâtiment des années nonante très peu performant et une nouvelle extension moderne comprenant des bureaux administratifs datant de 2014. Les travaux portent surtout sur la partie comprenant la salle de spectacle qui est la plus ancienne.

Zone portuaire

Les deux autres projets concernent la zone portuaire de Sclaigneaux.

Le premier a trait à deux halls industriels sis en bord de Meuse appartenant à la Région wallonne et remis en gestion au Port autonome de Namur (PAN). Ce dernier les a concédés à la Ville d’Andenne qui les occupe avec son service Travaux.

Il s’agit de bâtiments peu performants énergétiquement (consommation en électricité et en gaz au-dessus des consommations moyennes des autres bâtiments occupés par les services communaux).

Une rénovation énergétique globale a donc tout son intérêt, en permettant de réduire les consommations et les émissions de gaz à effet de serre. La proximité avec la Meuse permettra une réflexion sur l’utilisation de l’hydrothermie pour la chauffe et le refroidissement de ces halls. Ceux-ci nécessitent en outre des travaux de stabilisation et de remise aux normes (électricité, sécurité incendie, etc.). La part FEDER s’élève à 1 605 963 € (40% du montant global).

Le deuxième projet vise la réhabilitation du site de la zone portuaire par la mise en œuvre d’investigations de sol, suivies d’un chantier d’assainissement des sols, en ce compris la réduction de la pollution ainsi que la protection et l’utilisation durable de la ressource locale en eaux souterraines.

Ces travaux dégageront une surface de 2,15 hectares. Ce qui permettra le développement du projet d’aménagement. La SPAQUE se chargera de ce volet "assainissement" via le cofinancement européen qui atteint également 40% (724 412 €).

Au total, près de 7 millions€ permettront de concrétiser ces projets, dont 2,8 millions € du FEDER donc, auxquels s’ajoutent une part régionale et une part du bénéficiaire (la Ville d’Andenne pour le Centre culturel, le PAN et la SPAQUE pour la zone portuaire de Sclaigneaux).

Rappelons qu’il y a huit ans, Andenne avait reçu une contribution de plus de neuf millions€ pour le "Phare", outil culturel majeur pour le développement de la Ville dans le cadre de la programmation FEDER 2013-2020.

Travaux couverts à hauteur de 90%

L’échevin andennais en charge notamment du Centre culturel, Benjamin Costantini (PSD@), se dit heureux de cette nouvelle. «C’est un soulagement. Les équipes du Centre culturel pourront disposer d’un outil en meilleur état, plus confortable. Le public pourra quant à lui bénéficier de conditions d’accueil revues à la hausse, indique-t-il. Ces subsides bienvenus permettront de garantir l’infrastructure du Centre culturel pour quelques décennies encore.»

D’après lui, 90 % du coût des travaux (1 150 000 €) seront couverts. «Tout cela doit être affiné en fonction de différents éléments mais a priori, on se dirige vers un complément régional à hauteur de 50 %, ajoute l’échevin. Avec les 40 % du FEDER, la Ville interviendrait à hauteur de 10 %.»

L’échevin, le directeur du Centre culturel et les équipes se mettront prochainement autour de la table pour discuter de l’organisation des travaux. «Ils devront être concrétisés de la façon la plus brève possible pour limiter l’impact sur la programmation. Il faudra trouver des solutions afin que les activités et les spectacles puissent se poursuivre ailleurs le temps de leur exécution», conclut-il, espérant que le chantier pourra démarrer au premier trimestre 2024.