Un anniversaire survolté pour Champs d'Energie à Fernelmont

La coopérative s’est créée, en 2013, autour d’un projet un peu fou: acquérir une des 4 éoliennes installées par EDF-Luminus à Marchovelette. Champs d’Énergie obtient le soutien de l’Administration communale et, c’est chose faite en 2019, date à laquelle l’éolienne est mise en service. La coopérative est passée, en 6 ans de 30 à 700 coopérateurs !

En 2018, Champs d’Énergie développe ses deux premiers projets photovoltaïques en tiers investissement pour des PME locales.

En 2020, ce mouvement citoyen souhaite passer un cap et engage son premier employé. La même année, il prend part à son premier projet de biométhanisation avec d’autres coopératives wallonnes. Les revenus de l’année 2020 ont également permis de verser un premier dividende aux coopérateurs.

En 2020, l’engouement pour le circuit court de l’électricité a permis de passer le cap des 1 000 coopérateurs.

Sur la vague du succès, Champs d’Énergie prend part à son deuxième projet éolien et signe deux nouveaux projets photovoltaïques. La coopérative se tourne, également, petit à petit, vers les communautés d’énergie, la réduction de la consommation et la sensibilisation comme le premier Festival des Survoltés organisé en collaboration avec la Commune et le GAL Meuse@campagnes. CElui-ci s’est déroulé durant tout l’après-midi de ce samedi 22 avril avec au programme des concerts, des animations, des contes, le tout autour de la transition énergétique.

Inauguration de la chaudière biomasse

Le Festival des Survoltés était aussi le contexte idéal pour procéder à l’inauguration officielle et à la visite guidée de la nouvelle chaudière biomasse qui alimente le Centre sportif, cadre des festivités.

La première citoyenne de Fernelmont, Christelle Plomteux, a rappelé que la transition énergétique était au cœur des préoccupations locales, communales et citoyennes.

"Par cette installation, la commune prend un rôle d’exemplarité en participant à l’effort de production d’énergie renouvelable locale et en encourageant des changements de comportement. Il s’agit également d’une opportunité pédagogique à destination des citoyens, des écoles, des entreprises et des agriculteurs mais aussi énergétique, le bois-énergie s’avérant être une solution durable pour se chauffer".