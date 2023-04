Internat d’Asty-Moulin à Namur : une vingtaine de kots pour un centenaire

Le 15 novembre 1897, l’ École d’apprentissage et de perfectionnement proposait des cours du soir dans des locaux du cercle ouvrier, Boulevard Isabelle Brunell.

Le 15 octobre 1917 s’ouvrait l’ITN, en cours du jour, avec 42 élèves qui suivaient les cours généraux et techniques place l’Ilon et les cours pratiques dans les ateliers des professeurs nouvellement engagés.

En 1920, l’ITN comptait, lors de la rentrée scolaire, 450 élèves, hébergés rue Grandgagnage, venus parfois de loin, d’où la nécessité de réserver une partie du bâtiment au dortoir des pensionnaires.

Alors qu’en 1926, l’ITN a migré vers l’île d’Asty-Moulin, l’internat est resté rue Grandgagnage jusqu’en septembre 1962. Il a alors rejoint le nouveau bloc de trois étages construit expressément pour lui.

Dans les années 1980, la population de l’internat, constituée exclusivement d’élèves du centre scolaire, a commencé à diminuer. L’internat s’est donc ouvert aux jeunes filles et aux autres écoles catholiques de Namur, comme l’IATA qui fournit une centaine d’élèves. L’internat d’Asty-Moulin est alors devenu autonome.

En 2006, une maison à appartements de la rue Bastin a été transformée pour y loger une trentaine de jeunes filles supplémentaire.

Ouverture progressive à d’autres publics

Jusqu’en 2003, l’internat a toujours été dirigé par des prêtres. L’abbé Glaude en a été le dernier directeur, avant que François Piette ne prenne la relève, pour tenter notamment de retrouver l’équilibre financier. C’est ainsi que l’internat a été ouvert, pendant les vacances, à des associations extérieures.

Ce fut le cas aussi pour le projet Pédakot, qui propose une formule adaptée aux étudiants inscrits en 7e dans une école secondaire ou qui suivent les cours dans l’enseignement supérieur. "Ce projet nous conforte dans l’idée que c’est un pari gagnant, a conclu Pierre Jacques. Cette formule permet d’aborder la vie avec prudence et transition. Tout a un prix, mais c’est en investissant que nous avons fait et faisons le pari de poursuivre ce que nous ont laissé les fondateurs de l’ITN."

Le choco du jeudi

Invité pour les festivités du centenaire, le bourgmestre Maxime Prévot a rappelé avec humour les moments qu’il a vécus comme "victime consentante et réjouie" à l’internat, non pas d’Asty Moulin, mais Saint-Berthuin, à Malonne. Quelques anecdotes comme le choco du jeudi, le film du mercredi soir et ce supplément d’amis qui reste bien présent.

Il a insisté sur l’importance, dans un internat, de tous les intervenants et en particulier du personnel d’entretien ou des éducateurs, "véritables tuteurs et référents qui ont façonné nos personnalités" et sur ces beaux outils qui se développent et qui restent financièrement accessibles.

Des mercis pour l’internat qui se porte bien

Le directeur de l'internat, François Piette a remercié son épouse. ©EdA

Le directeur de l’internat François Piette a rappelé qu’en 20 ans, l’internat est passé de 170 pensionnaires à 260 espérés l’an prochain, soit une augmentation de plus de 50%. Cette réussite, il le doit à tous ceux qui, chaque jour, œuvrent au sein de l’établissement.

Moment émouvant lorsque François Piette, après avoir mis en valeur les techniciennes de surface, les équipes technique, éducative, des cuisines, etc., a remercié son épouse qui, depuis 20 ans, le soutient dans ses différentes activités. Il lui a offert une photo d’eux deux, alors que la chorale namuroise La Kyrielle leur dédiait une chanson de sa composition.

Chiffres stables dans le libre

L'intérieur d'un kot. ©EdA

Stéphane Vanoirbeck, représentant le Secrétariat général de l’enseignement catholique, a évoqué la situation des internats de ce réseau. Après de grosses chutes en 2018, les chiffres sont maintenant stables, même si les situations sont différentes d’un internat à l’autre et d’une région à l’autre.

Il a expliqué le projet éducatif des internats du réseau libre. Les internats du libre ont aussi mis l’accent sur les économies en matière d’énergie.

Le représentant du Segec a aussi insisté sur la diversité de l'offre du réseau libre, car chaque internat possède ses caractéristiques propres.