Des candidats venus de loin pour découvrir et peut-être intégrer la zone Houille-Semois

Un parcours du combattant

Depuis le 1er janvier, la police dispose d’une nouvelle procédure de recrutement. Sur la zone Houille-Semois, quatre emplois sont à pourvoir. "Nous sommes dans une phase transitoire, partage le chef de zone Edwin Dassonville. "Avant, on passait ses examens d’aspirant inspecteur à Bruxelles pendant un an, on rentrait à l’académie et on postulait dans une zone. Maintenant, les gens passent leurs examens mais ne peuvent entrer à l’académie que s’ils sont déjà engagés quelque part." Il s’agit alors de faire preuve de persévérance !

Plus autonomes en milieu rural

Adrien, 21 ans, est venu de Charleroi pour se présenter à Beauraing et espérer faire bonne impression. Dans son entourage, personne ne travaille dans le milieu. Plus difficile donc de trouver un "point contact" pour intégrer les forces de l’ordre, comme on leur conseille en commission de sélection. "ll faut vraiment réussir à se démarquer car les places sont très limitées", atteste le jeune homme, en recherche d’un emploi depuis le mois d’octobre. "Il y a des zones comme Bruxelles qui cherchent souvent. Pour commencer, c’est vrai qu’une grande ville c’est intéressant mais en milieu rural on est davantage dans la communication. J’imagine qu’il y a plus de respect dans les petites zones. Je ne suis pas encore policier mais je viens voir ce qui me plairait le plus." Et le commandant Dassonville est convaincant face au jeune. Il défendra un métier riche et varié en milieu rural. Dans nos campagnes, un policier arrivant le premier sur un lieu de vol devient automatiquement la personne de contact de la victime. Une fois en charge de l’enquête, il devient un véritable couteau suisse: il procède à l’arrestation, garde contact avec le parquet. "On recherche des gens débrouillards, on a besoin de policier avec un certain degré d’autonomie", accorde volontiers Edwin Dassonville. Beauraing et Gedinne réunis, ils étaient une petite vingtaine à se montrer intéressés.