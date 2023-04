Franière: Matexi revient avec le projet de 81 logements

En novembre 2021, le groupe Matexi avait dévoilé son projet lors d’une réunion avec une cinquantaine de riverains, qui n’avaient pas manqué d’exprimer leurs inquiétudes. À l’époque, on prévoyait la construction de 44 maisons à trois ou deux façades et de 46 appartements.

" Après l’étude d’incidences et de mobilité, nous avons tenu compte des remarques et nous avons revu le projet à la baisse, confie Guillaume De Kemexhe, l’architecte. Le projet comprend 49 maisons et trois immeubles d’appartements, 32 au total."

La construction d’une surface commerciale de 400 m2 est abandonnée. Les Franièrois n’en voulaient pas pour la concurrence mais depuis la boulangerie et épicerie a fermé. Le bâtiment, situé en face du chemin privé est toujours à louer.

Pour répondre aux demandes des riverains, 170 places de parking sont prévues, ainsi qu’un espace de stationnement pour les visiteurs. "Chaque maison en disposera de deux. Les maisons, construites le long de la rue de Floreffe, seront aussi plus espacées."

D’autres aménagements sont prévus comme une zone réservée aux adolescents, avec un terrain de basket. Deux locaux pour le rangement des vélos seront également construits.

"Une piste cyclo-piétonne sera aussi aménagée tout le long de la parcelle ainsi qu’un bassin d’orage", ajoute l’architecte.

"Ce projet date de plus de dix ans. Nous avons pris le temps de la réflexion et nous avons tenu compte des remarques des riverains. On est passé de 120 à 81 logements, avec des aménagements sur le plan de la sécurité et de la mobilité. Le permis est en phase terminale", a précisé le bourgmestre Philippe Vautard.

Les habitants de Franière disposent d’un mois, du 24 avril au 24 mai, pour faire valoir par écrit auprès de l’administration leurs observations et réclamations. Ceux qui le souhaitent peuvent se tourner vers le service urbanisme afin d’obtenir d’autres renseignements sur le projet.