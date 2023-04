Extension du piétonnier de Namur : des habitants ne marchent pas

Toutes ces populations qui s’entrecroisent et qui donnent l’impression d’une ville bouillonnante éludent quelque peu les derniers irréductibles pour qui Namur est le cadre de vie. Ils sont de moins en moins nombreux. Le quartier du centre-ville compte aujourd’hui 3 190 habitants alors qu’au début des années 1990, on frôlait le cap des 4 000 âmes. Au classement des localités les plus peuplées de l’entité, le cœur de la commune ne pointe qu’à la dixième place, loin derrière le centre de Jambes (7 884 habitants) et Salzinnes (6 026 habitants)*.

Au grand dam du comité de quartier "Namur’banité", qui représente les intérêts des habitants. Il compte aujourd’hui 250 membres avec à sa tête un bureau exécutif composé de trois femmes. Trois Namuroises pure souche qui vivent en ville depuis des décennies… et qui vivent leur ville. Même si depuis un peu plus de dix ans, elles reconnaissent plutôt la "subir". Selon elles, l’offre événementielle est à saturation tandis que l’Horeca ne cesse d’étendre son empreinte sur l’espace public. Conséquences: les nuisances sonores font désormais partie du quotidien et le sentiment d’insécurité ne fait que croître. "La population a changé. Il y a de moins en moins de familles", déplorent nos interlocutrices. Toutes ont un temps émis la possibilité de déménager. "Mais la maison est chez nous depuis cinq générations", précise l’une d’elles. Et sa voisine de renchérir: "Et puis c’est notre ville, on l’aime."

Alors, lorsque les autorités communales misent sur l’extension du piétonnier comme vecteur d’apaisement, les trois Namuroises ont de sérieux doutes. "Ce n’est pas la voiture le problème", disent d’une seule et même voix les représentantes du comité de riverains Namur’banité, lequel incrimine davantage les choix politiques qui ont été posés ces dernières années. "Tout est parti de ce pseudo-constat stipulant que Namur est une ville morte. Ça, c’est l’analyse que font des gens de la périphérie et qui veulent que tout se passe en ville. Mais lorsqu’ils rentrent chez eux, ils sont au calme."

Plus d’échevin en centre-ville

Pour le bureau exécutif de Namur’banité, la loi anti-tabac a été un basculement dans la vie en ville. Elle a ainsi forcé les établissements Horeca à investir l’espace public pour éviter de perdre la clientèle des fumeurs. "Mais c’est la Ville qui fournit les autorisations, elle est donc la première responsable des dérives que cela peut engendrer, martèle une des riveraines. Le règlement communal est pourtant très bien fait. Il n’est simplement pas appliqué." Les trois dames évoquent des débordements horaires et des terrasses qui s’étendent au-delà des espaces impartis. "On privatise les espaces publics. C’est comme si un médecin ouvrait un cabinet mais que la salle d’attente serait située sur le trottoir."

L’élargissement du piétonnier ne ferait qu’amplifier une situation qu‘elles qualifient déjà d’"invivable". "Il est question d’un parcours urbain avec des jeux pour enfants. Ils seront utilisés à toute heure du jour… et de la nuit", fait remarquer l’une. Et l’autre d’appuyer: "On va dessiner un jeu de marelle au pied d’un immeuble. Vous pouvez être sûr que des étudiants qui vont sortir du bunker un peu bitu vont trouver ça très marrant et se lanceront dans une partie à 3h du matin. Je n’aimerais pas avoir ça en bas de chez moi."

Les inquiétudes ont été, à maintes reprises, relayées auprès des élus communaux. "Mais on ne nous entend pas. On est considéré comme des personnes ronchonnes, systématiquement dans la critique. Mais on vit ici, on sait comment ça se passe", dit une représentante, la voix qui s’étrangle. "La preuve ? Souvenez-vous de Namur les bains (NDLR une plage installée durant l’été au Grognon). La première édition s’est déroulée sur un mois. On a répercuté certaines nuisances. Résultat ? L’année d’après, l’événement a été rallongé de deux semaines. C’est comme ça depuis que Namur’banité a été créé, en 2012. On n’a jamais tenu compte de nos remarques, de nos propositions de solution." Et les Namuroises de fournir une explication: à savoir qu’aucun des membres du collège communal ne vit dans le centre de Ville. "Cela devrait presque être une obligation, plaisante l’une d’elles. Il faudrait un logement de fonction comme le président français a l’Élysée et le président américain a la Maison blanche." Une boutade qui n’en est pas vraiment une mais qui permettrait aux intéressés de se rendre compte d’une certaine réalité, disent-elles de concert. La leur. "Dans une ville, les habitants sont une animation, l’animation naturelle."

*des chiffres tirés de la plateforme open data de la Ville de Namur.