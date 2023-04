Dinant: De nouveaux membres et 136 flamiches dégustées au dernier chapitre de la confrérie

Celui-ci était le 189e de la série. On y a intronisé six personnes. C’est moins qu’habituellement. Dans le discours de leurs parrains, on n’a pas manqué, comme c’est l’habitude de les chambrer plus ou moins fort. C’est l’exercice qui précède le serment de rester fidèle à Dinant et à sa flamiche. Selon la tradition, ils dégustent le vin de Bourgogne après que le Grand Bailly de Monseigneur le Roy leur a mis le gorgerin au cou.

136 flamiches et 300 flacons de Bourgogne

Les flamiches avaient été préparées par deux pâtissiers dinantais, Michel Frippiat et Michel Defossez. Ils en ont cuit 136 au total pour le chapitre et, surtout, pour la disnée qui suit celui-ci. Les nouveaux quarteniers auront eu aussi le plaisir de déguster un Savigny premier cru de la réserve de la Cousinerie de Bourgogne. 300 flacons en ont été servis aux hôtes, à la salle balnéaire

Des intronisations

La confrérie a accueilli deux nouveaux cadets: Édouard Lurquin, de Dréhance, et Nathanael Rivir, de Lisogne. Ils protégeront le Grand Conseil et monteront la garde avec fanions, pendant le chapitre ou lors de sorties en ville. Alexandre Blondiaux, fils d’un Dinantais bien connu, habitant dans le nord de la France, à Mons en Baroeul, a été épinglé gentiment par Benoît Mahy. Adrien de Wasseige, un étudiant habitant Jambes a été évoqué par Aurélien Scaillet et Thibaut Delaey, un avocat de Dinant, par Henri Bourdon. Axel Tixhon s’est chargé de Thomas Delatte, un étudiant de Dinant, ne le ménageant pas, lui rappelant les beaux jours chez les scouts d’Anseremme où Thomas avait le surnom de Croquette.

Le Grand Rhétoriqueur, Marc Navet, fera passer un mauvais moment teinté d’humour, heureusement, à Olivier Desaintghislain, de Waulsort, membre de la confrérie dinantaise des Mougneux d’coutches et porteur du géant Adolphe Sax. Du genre: "Vous avez un débit de paroles précipité, plus rapide que la normale car votre cerveau fonctionne bien plus vite que vos cordes vocales: les syllabes se bousculent et les mots peinent à venir…"

Dernier intronisé: Jérôme Labeeeuw, un ouvrier de Dinant que martyrisera légérement Luc Hamtiaux.

Il y a eu sept promus, cette fois, suivant leur ancienneté et la participation régulière à la disnée de la conférie. Promus Grand Officier: les frères Philippe et Jean-Olivier Meyfroidt, de Dinant et Roland Degehet, d’Yvoir ; Commandeur: Bertrand Lurquin, de Dréhance et Commandeur major: Roland Chartier, de Sorinnes, l’échevin Robert Closset et Robert Étienne, de Spontin.