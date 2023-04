Centre culturel d’Andenne : colmater avant une solution plus durable

Le directeur du Centre culturel, Omar Bouchahrouf, se demandait si le spectacle de l’humoriste Pablo Andres, prévu ce samedi 29 avril, pourrait dès lors avoir lieu. "Quasiment 400 personnes sont attendues. À Andenne, il n’existe pas beaucoup de salles qui puissent accueillir autant de monde. Si aucune solution à court terme n’est possible, on négociera un report du spectacle", avait expliqué jeudi Omar Bouchahrouf. Ce vendredi, l’heure était au soulagement après une réunion technique. "On va pouvoir maintenir le spectacle et aussi la programmation prévue jusqu’à la fin de la saison, en juin, indique Omar Bouchahrouf. Une solution a été trouvée. Des bâches nous ont été fournies et certaines fissures vont être réparées rapidement par une société qui a fait un repérage ce vendredi matin. Bonne nouvelle donc, sauf si on venait à avoir une pluie diluvienne et que ça perçait de partout évidemment !"

Prudence avec l’équipement électrique

La tenue des concerts et des activités du Centre culturel dépendait en effet de la météo. "S’il pleut, il pleut sur la scène et sur une partie du public. Ce qui nous inquiète, c’est que ces infiltrations sont apparues en nombre en peu de temps. Heureusement, un contrôle des infrastructures a été effectué et il n’a montré aucun risque en termes de sécurité, assure le directeur. La seule chose problématique s’il pleut des cordes, c’est qu’il y a des projecteurs, des prises de courant et des équipements électriques à certains endroits. Nous sommes donc attentifs, notamment pour les équipes de régisseurs et techniciens. Nous ne chipoterons pas avec la sécurité."

Toiture complexe

Le bâtiment a été construit il y a une trentaine d’années et le problème ne va pas se résoudre en deux coups de cuillère à pot. "Il s’agit d’une toiture plate sur laquelle repose tout un système de ventilation. C’est assez complexe et il y avait des défauts de conception dès l’origine. Le temps n’a rien arrangé, estime-t-il. C’est donc certain que des travaux devront être opérés à plus long terme. Si on bloque le Centre culturel pour des travaux, il faut les concentrer sur une période déterminée afin d’éviter de devoir suspendre les spectacles et activités culturelles trop longtemps."

Autre concert prévu et attendu, qui accueillera aussi 400 personnes: celui de la Fanfare Royale Samson-Brumagne le 14 mai. Une solution de repli était envisagée à l’hôtel de Ville en dédoublant le concert mais il ne sera donc vraisemblablement pas mis en péril.

Une rénovation en profondeur de plus d'un million d'euros

L’échevin de la Culture, Benjamin Costantini (PSD@) confirme que des travaux auront lieu à plus long terme.

Le Centre culturel d’Andenne fera l’objet d’une rénovation complète. Une demande a été introduite par la Ville d’Andenne pour obtenir des subsides dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le montant des travaux est estimé à 1 150000 €. «Il s’agirait d’une rénovation totale (toiture et parement extérieur), y compris énergétique, avec notamment des panneaux photovoltaïques, une nouvelle chaudière et un système de pompe à chaleur afin d’avoir un bâtiment passif, signale Benjamin Costantini, échevin en charge de la Culture et du Centre culturel. À ce stade, on attend de savoir ce qu’il en est quant à la sélection des projets, comme d’autres villes et communes de Wallonie.»

Pour l’heure, on pare au plus pressé. «Des bâches spécifiques viennent d’être fournies permettant de récolter les eaux qui passent à travers la toiture et de les rediriger vers un système d’égouttage ou un récipient, poursuit l’échevin.C’est une solution à court terme pour permettre le bon déroulement des spectacles.»

À moyen terme, une entreprise spécialisée interviendra. «Le but est de couler une résine, poser un liquide bitumineux, sur la toiture du Centre culturel pour boucher les trous et empêcher les infiltrations d’eau», précise Benjamin Costantini.

L’échevin Benjamin Costantini. ©ÉdA – Florent Marot

«Infrastructure vieillissante»

Les subsides FEDER représenteraient entre 70 % et 80 % du montant des travaux qui sont envisagés. Le reste serait financé sur fonds propres. Si la Ville ne les obtient pas, elle devra trouver d’autres moyens financiers. «On rebondira, on verra comment la Ville peut intervenir davantage ou s’il y a des opportunités pour obtenir d’autres sources de financement comme les subventions Ureba ou peut-être en répondant à un appel à projets qui serait lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau culturel par exemple», relève-t-il.

Le bâtiment a été construit au début des années nonante. Au départ, ce n’était pas une salle culturelle. «Il a été racheté par la Ville qui en a fait un espace culturel qui sert tant à la culture qu’au monde associatif. L’infrastructure est vieillissante et le bâtiment présente quelques faiblesses. Il faut y remédier, ajoute l’échevin. Le point positif ici, c’est qu’on a trouvé des solutions pour maintenir une bonne partie de la programmation, notamment des séances de cinéma ou des spectacles destinés au public scolaire. Et s’il le faut, on peut déplacer temporairement des spectacles à l’hôtel de ville ou dans des salles communales. Ceci dit, c’est clair qu’on s’attellera à trouver une solution pérenne.»