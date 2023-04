Namur: l'homme qui se baladait avec un couteau à steak à la gare a été condamné

Le 5 novembre dernier, une bagarre a éclaté entre lui et un autre résident. Après avoir mordu de rage son opposant dans le dos, il est allé chercher un couteau dans les cuisines de l’établissement pour proférer des menaces. Le 18 novembre, au même endroit, il était assis dans l’entrée de l’établissement avec un couteau à beurre dans les mains, fixant d’un air froid et menaçant les éducateurs qui passaient à côté de lui. Le 23 novembre, la dernière scène s’est déroulée sur le coup de 6 heures du matin à la gare de Namur. Il circulait sur les quais avec un couteau à steak de 23 centimètres muni d’une lame de 12 centimètres et a manifesté à plusieurs passants son intention de les égorger. Poursuivi par les agents de Securail, il a perdu son couteau.

Interrogé par le tribunal, le prévenu disait ne pas avoir voulu blesser ou faire de mal dans certains cas, s’être senti menacé ou s’être défendu dans d’autres. Le psychologue qui s’est penché sur son cas met en avant une dangerosité potentielle liée à sa banalisation de sa violence.

Le substitut Gaublomme réclamait une peine de prison de 2 ans à l’encontre du prévenu, sans s’opposer à un sursis probatoire de 5 ans. Sursis probatoire également plaidé par l’avocate du prévenu.

Ce jeudi, le tribunal a prononcé à son encontre une peine de prison de 12 mois assortie d’un sursis simple de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée.