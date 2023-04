Deux Namurois poursuivis pour avoir vendus sur Facebook des produits contrefaits

Le substitut Debelle requiert une peine de 12 mois de prison et 1000 euros d’amende à l’encontre du prévenu et une peine de travail de 150 heures et une amende de 400 euros pour sa compagne.

L’acquittement est plaidé pour la prévention de recel à charge du prévenu. Me Velle demande au tribunal d’estimer que ces faits s’inscrivent dans la même intention délictueuse que celle qui lui a déjà valu une peine de travail de 75 heures en ce début d’année. Les faits se sont déroulés au même moment, durant les années 2017 et 2018, et ont été commis pour résoudre une grande précarité financière.

La suspension du prononcé est plaidée pour la prévenue.