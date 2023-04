Spontin : une aire pour motor-homes et un appel à projets pour redonner vie à l’ancien camping du "Quesval"

Ouvert en 1958, à l’initiative du bourgmestre de l’époque, le baron Léon de Pierpont, qui souhaitait développer le tourisme dans sa commune, le camping du Quesval a été définitivement fermé en novembre 2020. Il ne répondait plus aux normes. Depuis, le site est à l’abandon. La Commune souhaite faire disparaître ce chancre et donner un second souffle au domaine.