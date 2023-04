Province de Namur: une journée dans la peau des policiers

La journée sera principalement axée sur les missions préventives de la police locale. Pas forcément connues du grand public, ces missions sont pourtant multiples.

Dans le cadre de la prévention des vols, vous pourrez faire marquer vos vélos et remorques par la gravure de votre numéro national repris sur votre carte d’identité. N’oubliez donc pas de vous munir de ce document.

Comme indiqué dans le Passeport vélo que vous recevrez, ce marquage donnera à votre vélo un caractère unique et sera reconnaissable et identifiable par la police en cas de vol. Les policiers qui effectueront le marquage des vélos et remorques seront à votre disposition au commissariat de Beauraing entre 9h et 12h et à celui de Vresse-sur-Semois entre 14h et 17 h. Les commissariats de Beauraing et Gedinne seront quant à eux ouverts entre 9h et 13h et ceux de Bièvre et Vresse-sur-Semois entre 13h et 17h. Des conseils seront également dispensés par des policiers spécialement formés en matière de prévention des vols dans les habitations.

La sécurité routière n’est pas oubliée, un parcours vélos-sécurité sera mis en place à Beauraing la matinée et à Vresse-sur-Semois l’après-midi. Ce parcours est réservé aux enfants âgés entre 8 et 12 ans. Un cadeau surprise récompensera le meilleur petit cycliste.

À Bièvre, vous pourrez tester la réelle efficacité du port de la ceinture de sécurité dans la voiture "tonneau" dans le créneau horaire 13h30 – 17h.

Un concours destiné aux adultes (dès 18 ans) portant sur les connaissances du métier de policier fera aussi partie du programme. La récompense offerte pour le gagnant ou la gagnante sera la participation à une demi-journée de stage de conduite défensive dispensé dans un centre spécialisé. Il faut bien sûr être titulaire d’un permis de conduire B pour participer à ce stage ou vous pouvez aussi en faire cadeau. Les explications précises vous seront données sur place.

Dans les quatre postes seront installés des stands relatifs au recrutement, à la prévention, la protection de l’environnement, au service d’aide policière aux victimes.

Par ailleurs, une démonstration d’un maître-chien de patrouille provenant de la zone de police Lesse et Lhomme aura lieu au commissariat de Gedinne entre 10 et 12h et à Bièvre entre 13 et 15 heures.

À Gedinne en matinée et à Vresse l’après-midi, vous pourrez aussi vous mettre dans la peau d’un enquêteur et découvrir le travail d’un technicien de la police scientifique.