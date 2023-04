Ohey: Le directeur de course de la Flèche Wallonne Femmes François Lemarchand a été très bien reçu par les Oheytois

Au total, 22 kilomètres entre Évelette et les hauteurs d’Andenne ont été franchis par les coureuses, aux alentours de 9 h 30. Un peu plus tôt, François Lemarchand, directeur de course de la Flèche qui compte dix participations au Tour de France et autant de présence aux Champs-Élysées, s’est arrêté suite à l’invitation de Philippe Lambotte. Sous les applaudissements de la trentaine d’amateurs du guidon présent pour encourager les dames, Lemarchand s’est dit enchanté de l’accueil que les Oheytois lui ont réservé.

Bien que pressé par le temps, le directeur a pu déguster un café et une “galinette”, des petites galettes faites maison par l’initiateur de ce rassemblement. "C’est chouette de voir un grand monsieur de la discipline chez nous, même si ce n’est que pour quelques minutes, s’exprime Philippe Lambotte. Comme beaucoup d’autres, il est si simple alors qu’il a de grandes responsabilités, il était encore à la direction de course du Paris-Nice il y a quelques semaines." Sous des airs bien français joués à l’accordéon, François Lemarchand a aussi pu rencontrer un ancien coureur cycliste, Yvan Corbusier, 93 ans, toujours bon pied, bon œil, un Haillot-Oheytois qui fut vainqueur d’un contre-la-montre devant Jacques Anquetil et équipier de deux vainqueurs du tour de France : Robic et Walkoviak.

Avant de reprendre la route, les Oheytois lui ont aussi généreusement offert un panier garni composé de quelques bières du terroir. "J’adore la bière en plus, merci infiniment pour ce bel accueil, pour les pancartes, et pour le déjeuner. La passion du cyclisme est belle ici !", s’est exprimé le directeur de course aux passionnés présents avant de reprendre la route.

Tout au long de la commune 35 signaleurs, tous coordonnés par Philippe Lambotte, assuraient la sécurité aux intersections. "On fait toujours ce qu’il faut pour recevoir les courses le mieux possible."