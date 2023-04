Lutte contre les stupéfiants à Ciney: 21 inculpations en un an

Tout commence dans un resto

Quand la police a-t-elle flairé le bon coup ? Après la fermeture, décidée par le bourgmestre de Ciney le 22 juillet 2022, d’un restaurant: l’Euphoria 52, situé face à l’hôtel de ville. Deux privations de liberté avaient eu lieu et on apprenait dans la foulée qu’il y avait eu là un nid de consommateurs de drogue.

Le 14 août, la police a perquisitionné et trouvé 3 kg de cannabis, procédant en parallèle à deux arrestations, avec un individu sous mandat d’arrêt. La présence d’une voiture étrangement abandonnée, le long du parc Saint-Roch, avait mis la puce à l’oreille des autorités.

Le 10 mars 2023, c’est une culture de cannabis de 600 plants que les policiers découvraient dans une maison de Hamois. Le fournisseur d’électricité trouvait anormale la consommation dans cette maison. Son doute a profité aux limiers: une personne a été interpellée et une autre placée sous mandat d’arrêt.

Quelques jours plus tard, toujours à Hamois, on découvre dans une maison isolée une culture de 2000 plants de cannabis. Quatre personnes ont été arrêtées dont trois qui ont écopé d’un mandat d’arrêt. Le quatrième individu a été libéré sous conditions strictes.

Trois autres opérations impliquant plusieurs dizaines de policiers ont eu lieu, en octobre 2022, janvier et avril 2023. Vingt perquisitions dans le milieu cinacien et liégeois, trois interpellations en flagrant délit.

Le quartier Courtejoie a aussi fait parler de lui. "Desservi" par des dealers liégeois, il était livré au tapage nocturne, bagarres et mouvements intempestifs suivis de plaintes des habitants. Le bourgmestre, en vertu d’une loi communale, a interdit à certains individus de fréquenter ce quartier qui se dépeuplait: locataires et propriétaires le fuyaient.

Mieux qu’à Anvers

À Ciney, il n’y a pas que des personnes précarisées qui prennent de la drogue. Cela concerne aussi la "jet-set" locale, comme l’appellent le commissaire Descy et le bourgmestre Deville: ceux qui consomment lors de barbecues, de fêtes privées, autour d’une piscine… En juin 2022, quatre perquisitions ont été organisées, dans le milieu festif (cafés, horeca, soirées privées). Quatre personnes ont été interpellées et inculpées, tandis qu’un véhicule et 6000 € ont été saisis. "On a voulu shooter dans la fourmilière", disent le chef de la zone et le bourgmestre.

"2 1 mandats d’arrêt en moins d’un an, c’est proportionnellement mieux que les arrestations au port d’Anvers (140), compare Jean-Pierre Descy. C’est un signal aux producteurs, vendeurs et revendeurs: ils ne sont pas les bienvenus sur nos communes. Il faut poursuivre le travail car la problématique des drogues est complexe: vendeurs et consommateurs sont discrets."