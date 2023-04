Le président du conseil de Fabrique et président de Foy 400e, le musicien et chef de musique bien connu Alain Crépin, a profité de la présence de diverses personnalités tout en félicitant le gouvernement wallon qui, en mai dernier, a placé la nouvelle liste des biens classés considérés comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Parmi ceux-ci, on trouve l’église de Foy-Notre-Dame, ce qui rappelle des promesses de la restauration du plafond en caissons artistiques de l’église. "Si l’espoir meurt, l’espérance demeure, dit-il. Il ajouta: Nous devons réfléchir rapidement à l’avenir de ce monument classé, un lieu prestigieux, joyau d’art pictural, à la croisée des chemins entre religion et tradition, entre culte et culture".

Il remercia la Ville de Dinant pour avoir remplacé en un temps record, en led, tout l’éclairage intérieur de l’église et un éclairage extérieur qui magnifie le sanctuaire. Il ajouta: "La renommée de Foy-Notre-Dame continue de s’étendre." Des exemples: la demande de cinq statuettes à envoyer en Inde.

Et de rappeler aussi que les archiducs Albert et Isabelle d’Autriche, les reines Marie-Henriette et Fabiola, mais aussi le général de Gaulle, sont venus à Foy.

Le programme des festivités

Samedi 29 avril: brocante, de 6h à 18h, organisée par le comité du Pèlerin. Entre 11h30 et 12h30, concert gratuit par l’Orchestre d’harmonie du Conservatoire Adolphe Sax.

Jeudi 18 mai à 15h30: concert de prestige avec l’orchestre de chambre Cascophil, Éliane Reyes au piano, Asya Fatateya au saxophone. Réservations: 082 213939 ou info@ccdinant.be

Vendredi 26 mai: conférence par le prince Aloïs Zu Lôwenstein: Que sont devenus les Comtes et Princes de Löwenstein-Rochefort.

Lundi 29 mai, le matin: pélerinages de Rochefort en armes et Celles.

Vendredi 9 juin à 19h: conférence par Christian Pacco intitulée Mais que s’est-il donc passé à Foy-Notre-dame, le 6 juillet 1609 ? Analyse d’un récit merveilleux et d’une statuette énigmatique.

Dimanche 18 juin: marché artisanal organisé par le S.I. de Dinant et à 15h30, concert par la chorale Spivaimo, dirigée par Marie-Claude Remy.

Samedi 22 juillet à 15h: concert de l’Été mosan avec Élise Bertrand (violon) et Kojiro Okada (piano).

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août à 21h: spectacle historique par la Cie du Rocher Bayard.

Dimanche 3 septembre: marche sportive Foy-Vêves-Foy organisée par le comité du Pélerin et orchestre déambulatoire en association avec les Dimanche sportifs de Dinant et les Dimanche de M. Sax.

Dimanche 17 septembre à 10h: pèlerinage du doyenné de Dinant.

Samedi 22 octobre à 15h: conférence d’Axel Tixhon intitulée L’Influence des Jésuites à Dinant et Foy-Notre-Dame, dès le 17e siècle.

Exposition permanente sur le site de l’église: Il était une fois Compostelle et Foy.