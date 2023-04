Surice: la fête des jardins a attiré les artisans

Les visiteurs pouvaient découvrir et acheter diverses plantes et légumes, des décorations de jardin, des nichoirs, des bijoux de créateurs, des produits dérivés de la ruche, les poteries d’Amélie, les peintures sur bois d’Aurélie, des paniers d’osier, des bougies ou encore des petits sacs et accessoire cousus. Relativement peu courants, des amigurumis (le nom chinois donné à ces jouets rembourrés et crochetés à la main) étaient également proposés.

Cette fois, plus de chapiteau au milieu du parc, mais des échoppes tout le long du chemin entre la maison de village et l’espace barbecue bien typique. Ce week-end, tout était mis en place pour créer une ambiance printanière à Surice.