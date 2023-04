Spontin: un distributeur de cash Batopin à l’ancienne gare

Finalement, le projet a été revu. "On avait et on a toujours un projet de réfection des trottoirs à la suite des travaux réalisés sur la voirie, commente le bourgmestre Patrick Evrard. Il est aussi question d’une extension de la petite place en face de la boulangerie."

L’installation de la cahute a cet endroit n’était donc pas judicieux. Une discussion a été menée avec la société Batopin. La population a aussi été consultée. "On en est arrivé à la conclusion que le kiosque sur la placette, ce n’était pas une bonne idée. L’ancienne gare de Spontin, par contre, avec son grand parking, pouvait être un endroit intéressant."

Finalement, Batopin et la Commune, propriétaire du bâtiment de la gare, sont tombés d’accord. Cette dernière a mis à disposition de la société une partie de l’ancienne gare, en façade.

Une zone excentrée par rapport au cœur du village ? "C’est beaucoup dire, répond le bourgmestre. Car cette ancienne gare sert de salle de village. Elle est gérée par l’ASBL Le Patrimoine de Spontin. Et c’est un peu le quartier général du chemin de fer du Bocq." L’endroit en tout cas est idéal, juste à la sortie de l’autoroute.

"Plus de garantie sur grand-chose"

Ce distributeur vient en complément de celui installé depuis cinq ou six ans dans les locaux de la poste àYvoir. "Il est situé dans un vestibule accessible au public", rappelle le mayeur. C’est le dernier à Yvoir, les banques Fortis et Belfius ayant déserté le territoire.

Ce distributeur, à terme, pourrait-il aussi être amené à disparaître ? Pas à la connaissance du bourgmestre, plutôt confiant. "Même si des garanties absolues, on n’en a plus sur grand-chose."