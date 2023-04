Namur: la maison de Roger Bastin est classée comme monument

La maison, construite en 1959-1960, est toujours habitable et en très bon état. Elle a été conservée dans son aspect d’origine, intérieur compris, ce qui en fait sa valeur. Une zone de protection est également établie autour de cette maison, œuvre d’une des figures de proue de l’histoire récente de l’architecture belge et wallonne.

"Ce classement est un des nombreux exemples de notre ambition de mieux protéger le patrimoine du XXe siècle. Depuis 2020, 6 édifices du XXe siècle ont été classés en Wallonie et deux bénéficient d’une protection supplémentaire. Une nouvelle dynamique est lancée", précise la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue.

Les éléments classés

1. Les façades et toitures du bien, à l’exception de celles du volume provisoire accolé à l’atelier dans les années 1970.

2. Les recouvrements de sol, la cage d’escalier et ses accessoires, les murs intérieurs du living et de la salle à manger.

3. Les aménagements extérieurs: allée d’accès depuis la rue, balcon suspendu et accessoires, terrasses, banquettes et murets (l’auvent sommant l’entrée à l’habitation n’est pas concerné).

4. Le mobilier intégré dessiné par Roger Bastin participant à la définition des espaces, soit le meuble d’appui-cache-radiateur du living-salle-à-manger, la bibliothèque du living, les meubles d’appui de la cage d’escalier et la bibliothèque du 2e demi-niveau.

Qui était Roger Bastin?

Roger Bastin (1913-1988) était un architecte namurois membre de l’Académie royale de Belgique. Il était une figure maitresse de l’architecture moderniste en Belgique. On lui doit des monuments tels que le musée royal de Mariemont ou le Modern Museum à Bruxelles ainsi que de nombreux édifices du quartier universitaire namurois, tels la bibliothèque Moretus Plantin et la rénovation de l’Arsenal, ou alors de nombreux projets pour les particuliers.

Ses réalisations se caractérisent par la simplicité et l’élégance de ses volumes, par la corrélation étroite de ses constructions avec leur environnement et par la recherche de l’effet, de la stimulation des affects et de l’expérimentation des espaces.