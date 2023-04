Namur : 105 chambres d’hôtel au plus près des quais (Vidéo)

Une localisation parfaite pour le groupe français qui marque un peu plus le territoire belge de son empreinte. "Il y a d’abord eu Anvers, Bruxelles, etc. En Wallonie, il s’agit du deuxième B&B après Rocourt mais le premier à disposer d’un tout nouveau bâtiment", indique la gérante Marine Paulet. L’enseigne a ouvert le 24 mars dernier dans la "Courgette", le nom donné à ce tronçon de voiries incurvé qui longe le rail depuis la gare jusqu’au pont d’Heuvy. Délaissée, il y a encore quelques années, cette zone s’affiche désormais comme le quartier des affaires du centre-ville. Pour rappel, la Croix-Rouge y installera son siège dans les mois qui viennent, les fonctionnaires wallons sont attendus courant 2024, tandis que la banque Belfius a été la première à investir un bâtiment design. "B&B cherche à s’installer dans les grandes villes. Et Namur ne cesse de se développer", confirme la patronne.

Côté clientèle, le nouvel établissement vise forcément les touristes d’affaires mais pas seulement. "Nous avons 105 chambres. Cela va de la chambre simple à des suites familiales pouvant accueillir quatre personnes et des chambres pour les personnes à mobilité réduite", détaille notre interlocutrice. Prix de départ: 75 € pour une nuit en solo. La gérante a même testé les chambres pour s’assurer que le trafic des trains ne perturbe pas le sommeil des clients. "On n’entend rien", insiste-t-elle.

Déjà des contacts avec l’événementiel local

Depuis son ouverture, le B&B Hotels enregistre principalement des réservations de dernière minute pour une clientèle dite de loisirs. "Comme lors du marathon de Namur, souligne Marine Paulet. Dans le secteur, il faut un peu de temps pour trouver sa vitesse de croisière." Celle-ci pourrait être atteinte plus rapidement que prévu en raison de la demande croissante des acteurs de l’événementiel local. "Nous avons été contactés par le KIKK festival en vue d’une collaboration. Il y a aussi le CAV&MA (NDLR: Centre d’art vocal & de musique ancienne). Nous avons également eu des échanges avec l’université qui est en demande pour l’organisation de ses colloques."

Le genre de sollicitations qui démontrent qu’il y avait bel et bien lieu d’étoffer l’offre hôtelière en ville.