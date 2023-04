L’asperge wallonne commence à se faire une place au soleil (vidéo)

C’est notamment pour conscientiser les consommateurs sur la saisonnalité de ce produit encore trop méconnu au sud du pays, le mettre en valeur et stimuler la demande qu’un groupement de producteurs a été créé l’année dernière. Il comprend 19 producteurs issus de la Wallonie, dont trois nouveaux qui se sont engagés cette année dans la démarche.

Entre 500 et 600 grammes par ménage

Environ 90% des asperges cultivées en Wallonie sont vertes (en Flandre, c’est l’inverse, 90% sont blanches). Contrairement à l’asperge blanche, qui ne manque pas de notoriété, sa cousine wallonne a encore un peu de travail pour acquérir davantage de visibilité.

"Par ménage, seulement 500 à 600 grammes d’asperges sont consommés sur la saison, indique Alain Delvigne, conseiller technique au Centre interprofessionnel maraîcher (CIM). On espère donc qu'elles se développent."

Chaque asperge a ses atouts. "La verte est celle qui se cuisine le plus facilement. Même pas besoin de l’éplucher ! Un peu d’huile d’olive dans une poêle, on casse un œuf et on peut rapidement déguster une omelette à l’asperge, poursuit Alain Delvigne. La blanche est un peu plus grosse, doit être épluchée et prend un peu plus de temps à être cuisinée parce qu’elle est souvent agrémentée d’une sauce. Et puis, il y a l’asperge violette, qui est délicieuse dans sa version crue ou en carpaccio, et qui est généralement appréciée pour son attrait visuel."

Un cahier des charges

"Avec l’étiquette “Asperges de Wallonie”, les consommateurs sont sûrs que le produit qui se trouve dans leur assiette est issu du territoire, indique Grégoire Baert, des Jardins de Mimie. Cela permet aussi de se faire connaître et de développer des actions de promotion communes."

Les 19 producteurs impliqués s’engagent à respecter un cahier des charges portant sur la qualité visuelle du produit, son identification (via une étiquette et un logo communs), la zone de production (avec des parcelles localisées, bien sûr, en Wallonie), différentes exigences relatives à la production (dont les objectifs principaux sont de garantir au consommateur la fraîcheur maximale du produit et une qualité similaire dans les différentes exploitations adhérant au projet) et une commercialisation qui respecte un prix juste pour le producteur.

Le but est d’en rallier d’autres au projet Asperges de Wallonie, afin de créer une dynamique vertueuse mettant en avant cette production qui occupe une place grandissante dans le secteur maraîcher wallon.

Accompagnée en toute simplicité d’une sauce mousseline ou hollandaise, rôtie au parmesan ou déclinée en velouté, en gratin, en mousse, en flan ou en lasagne, l’asperge wallonne acquiert d’année en année ses lettres de noblesse au même titre que d’autres productions locales reconnues. Et ce, pour le plus grand plaisir de nos papilles.

« Un produit noble et fort prisé des restaurateurs »

Pauline et Grégoire Baert ont repris l’exploitation située à Houyet il y a trois ans. Ils cultivaient déjà depuis 2018 des fruits et légumes sur une parcelle voisine. L’asperge, c’était une évidence!

Grégoire Baert n’est pas issu d’une famille d’agriculteurs mais il est passionné depuis son plus jeune âge par le jardinage et le monde agricole. On le retrouve sous ses serres, où règne une température digne d’une ambiance tropicale. C’est une des conditions pour cultiver de belles asperges. «Elles ont besoin de soleil et de chaleur, même la nuit, indique-t-il. Elles sont ainsi protégées pour ne pas que des gelées viennent tout chambouler et aussi pour avancer un peu la saison afin de contrer les asperges qui viennent d’Espagne, de Chypre, etc.»

La saison a un peu du mal à démarrer par rapport à l’an dernier. «En 2022, on a connu un printemps avec du soleil et de la chaleur relativement tôt mais cette fois, ça prend plus du temps, constate le cultivateur. Il faut être attentif car si ça prend trop de temps, on peut avoir des asperges filandreuses. Avec une bonne température, on arrive à avoir une asperge qui pousse en quelques jours, qui atteint sa taille idéale pour être cueillie et qui est de bonne qualité.»

(copyright: Vincent LORENT) Les asperges se déclinent culinairement de mille façons. Ici, c’est le chef David Coisman, du CCnomie à Falmignoul, qui est aux fourneaux. ©Vincent Lorent

L’asperge, 20 % de l’exploitation

«On cherchait une idée pour se démarquer, explique Grégoire. L’asperge est un produit noble, encore peu répandu en Wallonie. Elle est aussi fort prisée par les restaurateurs.» Outre l’asperge, le couple d’agriculteurs produit principalement des tomates, des chicons, des fraises et des melons mais aussi des poireaux, des salades, des choux, des aubergines, des poivrons, des concombres ou encore des pastèques et des cornichons.

«Dès que les conditions le permettront, on va planter 25 ares d’asperges blanches cette année-ci, confie Grégoire Baert. Avec ce qu’on va repiquer, on aura en asperges une surface d’un hectare sur les cinq que nous avons, soit 20 %.La culture est différente en fonction du type d’asperges. La blanche doit être butée et bâchée. Il faut donc du matériel spécifique. Grâce à d’autres producteurs du groupement, on a la chance de le louer ou l’emprunter facilement et pas très loin. Ce qui permet d’éviter des investissements trop onéreux.»

Circuit court

Un tiers de la production des Jardins de Mimie est vendu dans son magasin à la ferme. Le reste l’est via des coopératives, magasins et restaurants répartis sur Namur, Ciney et Dinant. «Le premier qu’on a livré est David Coisman, le chef du CCnomie à Falmignoul. Désormais, on livre dans sept ou huit restaurants, une dizaine de magasins et un tout petit peu en grandes surfaces», précise Grégoire. Qu’elle soit blanche, verte ou violette, l’asperge a de beaux jours devant elle en terres wallonnes.

Le magasin à la ferme est ouvert les mercredis et vendredis de 14h à 18h ainsi que le samedi de 10h à 18h.

En bref

Six en province de Namur

Sur les 19 producteurs qui font partie du groupement Asperges de Wallonie, six sont situés en province de Namur : outre les Jardins de Mimie à Houyet, on retrouve Agrabio à Rhisnes, la Ferme d’Enée à Gembloux, Au coin du jardin à Longchamps (Éghezée), la Ferme du chant d’oiseau à Landenne (Andenne) et la Ferme de la Couture à Florennes.

90 hectares

En Wallonie, la superficie totale couverte par la culture d’asperges est estimée à 90 hectares d’après le Centre interprofessionnel maraîcher (CIM), qui encadre les producteurs et réalise notamment des achats groupés de griffes d’asperges. Les 19 producteurs qui adhèrent au groupement Asperges de Wallonie représentent environ 30 ha, soit un tiers de la production wallonne.

(copyright: Vincent LORENT) Dix-neuf producteurs ont adhéré au projet Asperges de Wallonie. On reconnaît ces asperges grâce à leur étiquette. ©Vincent Lorent

61 tables de terroir

La saison des asperges a été lancée mardi à Houyet avec le soutien du CIM, de l’Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W) et de l’Agence pour la promotion d’une agriculture de qualité en Wallonie (APAQ-W). L’APAQ-W a relancé en juin 2021 le réseau Table de terroir (grâce au budget supplémentaire lié au plan de relance de la Wallonie). Celui-ci met à l’honneur les établissements du secteur horeca qui proposent de nombreux produits locaux et de saison à leur carte avec un prix équitable pour les producteurs. Jusqu’à présent, 61 en font partie et le réseau grandit de manière exponentielle.

Bourgmestre en soutien aux producteurs

Hélène Lebrun (MR), bourgmestre de Houyet, était présente au lancement de la saison des asperges. Elle s’est dite heureuse de soutenir les producteurs indépendants comme ceux des Jardins de Mimie. Elle a insisté sur les vertus «digestes et détox» de l’asperge. «L’occasion de se régénérer en ce printemps, a-t-elle souligné. On connaît la fameuse recette des asperges “à la flamande”. Maintenant, il va falloir en créer une “à la wallonne”.»