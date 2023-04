"Il jubile de les voir assis devant vous"

Me Roxane Washer, l’avocate de Jean, estime qu’il y a bel et bien eu provocation de la part du visiteur. Et que celle-ci a même été préméditée. "C’est un ancien détenu de la prison d’Andenne. Et il a préparé son coup. Il a tout fait pour recevoir un coup. Il jubile de les voir (les gardiens) assis devant vous", insiste le conseil.

Dans ses déclarations, le visiteur, qui aura aussi été passeur de drogues, exagère. C’est l’avis de Me Washer. "Il est relevé qu’il a seulement une lésion à la lèvre. Ce n’est donc pas quelqu’un qui a été roué de coups par les gardiens", déduit le défenseur de Jean.

Les deux avocats de la défense soulignent également la longue expérience professionnelle des prévenus. Et cela peut aussi compenser la faible ou inexistante formation que l’on assure aux gardiens de prison durant leur carrière. C’est aussi un peu le procès d’un système.