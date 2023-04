Le prévenu a expliqué que s’il dérobait ces véhicules, c’était essentiellement pour avoir un toit pour passer la nuit. Il profitait d’une clé laissée sur le contact ou d’une porte laissée ouverte dans un domicile pour filer avec le véhicule. S’il pouvait également dérober une carte bancaire et utiliser le mode de paiement sans contact "pour manger", il ne s’en privait pas. Le 19 janvier dernier, c’est une Citroën C1, véhicule de livraison d’un restaurant namurois, qu’il a dérobée. La voiture contenait un terminal Bancontact et 170 €, soit la caisse du jour.

Le parquet rappelle que depuis 1999, cet individu a été condamné à 30 reprises par la justice. “Il n’arrête pas et ne fait que voler. Il a été intercepté à Charleroi et un bracelet électronique devait lui être posé. Il ne s’est jamais présenté et ne s’est pas non plus présenté à l’audience de ce lundi.”

Jugement le 15 mai.