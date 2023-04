Éboulement d’un rocher rue du Redeau à Yvoir: pas de travaux avant août 2023

L’urgence pas justifiée

Dans ce dossier, "l’urgence" n’a pas pu être invoquée. "Car il n’y a pas d’habitation dans le coin, mais aussi parce que le temps de trajet pour les pompiers, via un autre chemin, n’est pas plus long", explique Marcel Colet, conscient que la situation est "très embêtante" pour les habitants des villages de Bauche et d’Evrehailles. La procédure "normale" a donc été suivie, ce qui a fait traîner les choses. "Il a fallu établir un cahier des charges, passer devant le conseil communal, lancer le marché public, demander une justification du prix pour éviter tout recours, et enfin, attribuer le marché." En tout, six mois se sont écoulés.

En attendant l’intervention, le passage est toujours interdit sur la zone, tant pour les automobilistes que pour les piétons. Car des rochers de plusieurs tonnes menacent encore de se décrocher. "On n’a jamais pensé que ça prendrait autant de temps au départ", termine l’échevin.