Le détenu qui agressé un agent de la prison de Namur a été transféré

Les faits se sont déroulés dans l’annexe psychiatrique de l’établissement. Là vas, vers 7 h 30, un détenu interné s’est retourné contre un gardien lui ayant sommé de prendre sa douche. Il lui a asséné plusieurs coups de poing avant de lui planter une fourchette dans l’épaule. Dans la cellule, une arme artisanale confectionnée avec des couvercles de boîtes de conserve a été découverte.

Ébranlés, les agents pénitentiaires et leurs représentants syndicaux ont poursuivi le travail tout en instaurant un service minimum. Des mesures qui devaient prendre fin une fois le prisonnier problématique transféré. "On a tenu notre promesse, indique Xavier Crefcœur, délégué syndical CSC. La direction et nos supérieurs hiérarchiques ont fait preuve de compréhension, vu la vitesse à laquelle la décision a été prise. Tout s’est déroulé dans le dialogue et la communication. Quand les choses vont dans le bon sens, il faut le dire aussi." Des propos qui font écho à la grève éclair menée par le personnel et leurs représentants, mercredi dernier, afin de mettre en lumière un phénomène de surpopulation carcérale.

"Marqué physiquement et psychologiquement"

Si l’agresseur a été acheminé vers la prison de Saint-Gilles dans l’après-midi et que le travail a repris normalement, le contrecoup psychologique est proportionnel à la violence des faits au sein du personnel. "Quand je vois à quel point les agents ayant assisté à la scène sont choqués, je n’ose pas imaginer l’impact sur la personne agressée. Elle est marquée physiquement mais surtout psychologiquement. En prison, des incidents, ont en voit tous les jours mais rarement d’aussi violents", conclut Xavier Crefcœur.