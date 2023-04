Le comité "Saint-Aubin, the place to be" a inauguré sa plaine de jeux

Dans son discours, le responsable du comité "Saint Aubin the place to be", Simon Capron, a rappelé le cheminement du projet: "Nous avons organisé une soirée citoyenne en décembre 2019 pour récolter les idées foisonnantes de toutes les générations. Nous avons commencé simplement par retracer les terrains de tennis, de foot et de basket."

Un projet de 40 000 €

Il poursuit: "Puis il a été nécessaire de trouver des financements pour aller plus loin. Nous voulions changer un peu les codes, mais aussi profiter de nos événements en les rendant le plus convivial possible. L’idée est venue: des Pizzas au fournil ! La première édition a dû être reportée plusieurs fois pour cause de Covid. Mais notre chef pizzaiolo, Xavier, et toute son équipe, ont pu sortir plus de 200 pizzas à chaque organisation."

Le comité a reçu l’aide de nombreuses associations locales, du Groupe d’Action Locale Entre-Sambre-et-Meuse et de la Commune de Florennes. Mais il a surtout beaucoup agi par lui-même. Le bourgmestre, Stéphane Lasseaux, a beaucoup insisté sur ce dernier point dans son discours en saluant la rapidité de réalisation. Le bloc principal, surnommé le Castel, a coûté plus de 30 000 €. L’installation comprend aussi des tables de pique-nique et une table de teckball. Au total, environ 40 000 € ont été déboursés.

Avec l’aide de fonds européens

Agnès Marlier, qui a accompagné le projet au nom du GAL, a exprimé sa joie de voir son aboutissement. Dans le cadre des fonds européens Leader pour favoriser les Petites Initiatives Citoyennes (PIC), le GAL avait pu octroyer 2 250 € à la rénovation de la plaine. Le doyen de Florennes, Philippe Masson, est également intervenu. Il est lui aussi très enthousiaste sur le travail accompli et sur l’avenir de l’installation placée sur un terrain de la paroisse.

A l’issue de ces discours, des enfants des membres du comité ont coupé le ruban inaugural. Laissons d’ailleurs la parole à Cômes, un jeune villageois de quatre ans, visiblement ravi par le nouveau Castel: "Oui je vais pouvoir m’amuser ! C’est gai de jouer en hauteur et puis de prendre le toboggan !".