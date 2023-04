Gembloux: un casting pour aspirants comédiens

"Toutes les tranches d’âge étaient représentées, indique le réalisateur gembloutois Christophe Weigert, à l’initiative de ces auditions. "Nous avons reçu des enfants de 5 à 7 ans, mais aussi des ados et des adultes. Physiquement, les profils étaient très variés. Puis, les participants n’étaient pas tous originaires des environs. Certains venaient de la frontière française, d’autres de Liège. J’ai même auditionné des gens de Londres et de Paris, qui me connaissaient."

Après les essais filmés, les potentielles vedettes étaient invitées à se diriger vers un studio photo tenu par le photographe Denis Vanvooren.

La séance était gratuite. Chacun avait droit à une dizaine de portraits, avant d’en sélectionner deux officiels. "Les vidéos et photos prises durant la journée serviront à constituer un dossier pour chaque participant. Ces fichiers numériques seront rentrés dans une base de données, qui m’aidera à sélectionner des acteurs pour mes futurs projets de films", explique Christophe Weigert.

Notons que le cinéaste gembloutois est l’auteur de deux courts-métrages, Jolie Julie, sorti en 2016 et L’Ombre et la lumière, paru cette année.