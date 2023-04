Gembloux: des baptêmes de l’air pour doudous et un largage d’œufs par des avions modèles réduits

"Comment s’appelle ton doudou ?", demande-t-il à l’enfant, avant de lui demander son prénom. Il a le sens des priorités. "Le mien, c’est Lapinou. Celui de ma sœur, c’est Didier", dit Timéo, âgé d’un peu moins de dix ans. "J’espère qu’il ne va pas tomber au vol !", lâche Emma, la grande sœur. Mais ils sont en confiance. L’excitation prend le pas sur l’appréhension. Les petites mains serrent fort celles des parents. "Ce qu’il y a de merveilleux, ce sont leurs regards. Certains arrivent franc-battant, avec d’autres on lit l’angoisse dans les yeux", observe Stéphane.

La pluie, gênante pour voler

Le temps était capricieux et il aura fallu filer entre les gouttes pour ne pas abîmer le matériel d’aéromodélisme. Une trentaine de diplômes ont été distribués, alors que la dernière fois les quotas avaient atteint 120 doudous baptisés ! "L’année prochaine on louera un parapluie géant", dit Stéphane avec philosophie.

Car un rien peut enrayer la machine. "Normalement, s’il pleut, on ne vole pas. On a fait une exception aujourd’hui. On est très dépendants de la météo. Les avions, ce n’est qu’un demi-mal, le matériel est protégé. Mais nos émetteurs radio, s’il y a un court-circuit, tout vole à terre", explique le passionné. Idéalement, le vent doit être nul ou modéré et partir dans le sens de la piste. Partageant les mêmes vents dominants, la piste de Gembloux est orientée dans la même direction que celle de l’aéroport de Charleroi. "Nous avons les mêmes contraintes qu’en aviation réelle. Si le vent vient de côté, on est gêné", résume Stéphane. On notera quelques gamelles à l’atterrissage, mais sans grande conséquence pour les doudous.

Largage d’œufs de Pâques

Parallèlement, un largage d’œufs de Pâques était organisé sur la plaine du club. Bien souvent, les gens se rendent à l’aérodrome de Temploux pour ce genre de chasse. Cette année, l’événement n’a pas eu lieu. "Des gens du village se sont sentis un peu frustrés. On en a profité pour annoncer que nous le faisions, ça a ramené quelques personnes en plus", développe Stéphane.

Hugo, 14 ans, effectuait ce week-end son premier largage. Un sentiment d’accomplissement pour le jeune homme qui a baptisé son doudou il y a longtemps déjà. Son esprit ingénieux a imaginé le système de largage via quelques élastiques et un sac en toile accroché à son avion télécommandé. Près de lui, les petits osaient venir observer de plus près les machines. Et c’est avec plaisir qu’il répondait aux questions. L’aéromodélisme a cela de passionnant qu’il mêle toutes sortes de savoir, de la physique, de l’aérodynamie, de l’électro-mécanique. Derrière le côté festif de cet événement, c’est toute une histoire de transmission qui se perpétue aussi.