Gembloux: de la danse, du théâtre et du chant au foyer communal

Depuis près de dix ans, le week-end culturel est l’événement incontournable du CRLB-MJ. Durant deux jours, il rassemble tous les participants des différents ateliers artistiques proposés par la Maison de jeunes au cours de l’année. "Avant, les groupes de danse présentaient leur spectacle lors du week-end de la kermesse, et le groupe de théâtre était prévu un autre weekend. Nous voulions innover en proposant un spectacle commun de danse et de théâtre. C’est ainsi qu’est né le week-end culturel", explique la coordinatrice du CRLB-MJ Caroline Toussaint. "La première édition s’était déroulée à la salle Le Maillon, en 2014. Puis, nous sommes passés sous chapiteau, sur la place de Bovesse. L’esprit ginguette était super, mais cela manquait de professionnalisme. Et le groupe de théâtre avait du mal à se faire entendre, à cause de l’acoustique horrible. À La Bruyère, aucune salle ne nous permettait d’organiser notre spectacle. C’est pourquoi, depuis 2017, nous sommes au foyer communal de Gembloux, où l’équipe est merveilleuse."