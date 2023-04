Anseremme (Dinant) : un village de vacances dans l’ancienne école, avec cinéma... et discothèque (vidéo)

Le domaine, situé à Anseremme, sur les hauteurs de Dinant, accueillait auparavant l’école d’enseignement spécialisé Le Caillou. En 2019, l’établissement scolaire, géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a déménagé au Mont de la Salle, à Ciney. Le site dinantais a donc été mis en vente. Une aubaine pour la société Dinant Évasion, dont les activités sont à deux pas.

"Au début, on était surtout intéressés par le parking pour les kayaks. Car on sait parquer jusqu’à 500 voitures ici ", souffle Olivier Pitance.

Le site du Caillou est en effet situé en contre-haut de la fin du parcours des kayaks. Un sentier aménagé y mène directement. En mars 2020, le rachat des 4 hectares à la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est concrétisé.

Au départ, l’idée d’un logement XXL n’était pas à l’ordre du jour. "On a beaucoup réfléchi pendant deux ans , confie le patron. Les bâtiments coûtaient cher à entretenir. Soit on rasait, soit on faisait quelque chose par nous-mêmes." La deuxième option sera retenue.

Stabiliser l’emploi

©Eda - Jean-Pol Sedran

Olivier Pitance est parti d’un constat : de plus en plus d’attractions touristiques proposent du logement en plus de leurs activités. Comme Pairi Daiza ou Durbuy. Dinant Évasion possède déjà l’hôtel Aquatel (60 lits) à Anseremme et le gîte de la Tour (également dans le domaine du Caillou ; capacité d’une trentaine de places). Il était question d’imaginer un autre type d’hébergement touristique, unique, qui ne soit pas en concurrence avec les gîtes de plus petites capacités installés dans la région. Et de créer un concept qui puisse faire tourner l’entreprise toute l’année. Car durant la basse saison, la société fonctionne au ralenti. Seuls les croisières en bateaux et le parc aventure sont accessibles. Les kayaks sont à l’arrêt. "On offre du travail pendant 7 mois, puis on perd les personnes à l’automne. Ensuite, c’est compliqué de recruter. Cet hébergement de grande capacité va permettre d’attirer la clientèle en hiver et de stabiliser des contrats."

La rénovation des bâtiments a, en majeure partie, été réalisée par le personnel des kayaks. "Quinze personnes ont été au travail tout l’hiver, explique Olivier Pitance qui emploie, en haute saison, jusqu’à 120 personnes. Ils sont passés du statut de saisonnier à permanent."

5000€ le week-end

©Eda - Jean-Pol Sedran

D’autres contrats selon lui vont être consolidés grâce à ce logement géant. "On va pouvoir stabiliser en cascade les emplois des capitaines des bateaux et des moniteurs de Dinant Aventure puisque les gens qui louent le gîte ont l’obligation de faire une de nos attractions. Cela fait partie du deal de la location."

Pour l’instant, la moitié des bâtiments du site du Caillou ont été réaménagés, pour accueillir des groupes de 50 personnes (familles, entreprises, etc.). Huit appartements autonomes et flambant neufs de six personnes sont disponibles. Ils doivent impérativement être loués par le même groupe. Les cellules ne seront pas louées séparément (il faut compter environ100 € par personne pour le week-end, 5000 € pour le groupe.)

À côté de cela, un gigantesque espace commun, muni d’une cuisine full équipée, a été conçu. Le complexe compte en tout 17 chambres, 11 salles de bains, un coin barbecue, un espace sauna, deux bains nordiques, une salle de jeu, une salle de billard, une bibliothèque, un cinéma et même… une discothèque. " Il y a tout, sauf la piscine, mais c’est volontaire. On n’en voulait pas, pour une question de responsabilité", lâche le chef d’entreprise. Le site sera par ailleurs garni de 200 panneaux photovoltaïques, qui fonctionneront sur batterie. "On sera complètement autonome", dixit Olivier Pitance.

"Un gros risque"

Après cette première phase de travaux, une seconde devrait suivre. À terme, la capacité d’accueil pourrait atteindre les 90 personnes. Il est aussi question de restaurer le superbe manoir qui trône dans le domaine. Mais chaque chose en son temps. " Tout ceci est un gros risque. Chaque projet fait évoluer le suivant", conclut le patron des kayaks, dont la saison vient d’être lancée.