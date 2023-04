Berzée, le carnaval est organisé par la société de gilles "Les Gais Lurons" présidée, depuis cette année, par Bérengère Goblet. "Nous sommes passés de 27 gilles l’an dernier à 39 cette année", se réjouit la jeune femme. Samedi après-midi, le démarrage des festivités a bénéficié d’une météo ensoleillée pour les soumonces déguisées.

Dimanche matin, ce n’était plus la même chanson pour les gilles qui ont dû composer avec la grisaille et une fine pluie pour leur sortie matinale dans leur costume d’apparat. Mais il en fallait plus pour rebuter ces gais lurons dont certains ont reçu une médaille sur la place de Tris pour de nombreuses années de participation au carnaval de Berzée. Il s’agit de Loredana, Sandro et Mélanie pour 20 ans et de Christel pour 15 ans. Octave, le plus petit gille, a aussi été récompensé.

Avec les chars

Après une pause bien méritée, au ballodrome, pour le repas de midi, le cortège s’est reformé sur la place communale avec la musique et les chars. Heureusement, la pluie avait cessé de tomber et le public s’était déplacé en nombre pour admirer ce dernier carnaval de l’entité et tenter d’attraper des oranges.

"Comme dans bon nombre de carnavals cette année, nous n’avons pas pu obtenir d’oranges sanguines, mais nous en avions prévu 7 300 d’une autre sorte", indique la présidente. Plusieurs chars, aussi originaux les uns que les autres, complétaient le cortège qui a effectué des arrêts à la rue Pont de Bois et au ballodrome, avant de traverser la rue du Faubourg pour se rendre à la gare.

À la nuit tombée, le cortège a rebroussé chemin pour se clôturer au ballodrome par le brûlage des bosses. La saison carnavalesque est, à présent, terminée. Place aux marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse qui démarrent, le week-end prochain, à Chaumont (Florennes) et à Froidchapelle.