130 photos pour faire aimer Namur, un travail de cinq ans pour Sébastien Roberty

Disposant désormais des armes nécessaires pour faire du bon boulot, en investissant dans du matériel digne de ce nom, Sébastien commence ainsi à pratiquer. "Au fur et à mesure du temps, de plus en plus. En 2019, j’avais quelques contrats, j’avais des demandes pour des mariages, et j’avais même vendu quelques photos de paysage. Je n’imaginais pas que je pouvais y arriver en me lançant."

Un travail de quatre années

En 2020, Sébastien Roberty n’est pas épargné par la pandémie. "Tous mes contrats sont annulés, je n’ai rien à faire. Je me dis alors que je pourrais peut-être faire quelque chose, vu que la Ville de Namur m’avait acheté quelques photos. J’étais déjà allé quelques fois à la citadelle. C’est de la que sont nées les premières images de la galerie." Durant les trois années qui ont suivi, le Vedrinois a parcouru la ville dans ses moindres recoins, a grimpé la citadelle des dizaines de fois, à la recherche d’un angle nouveau, inspiré par son regard uniquement. "Je me balade très souvent avec mon fils, ce qui implique que je ne peux pas emmener tout mon matériel. Il m’arrive donc de ne m’imposer l’utilisation que d’un seul objectif. C’est un excellent moyen de trouver des angles nouveaux. Avec un grand zoom par exemple, je dois prendre les sujets de plus loin. J’obtiens donc un résultat auquel je n’aurais peut-être pas pensé avec un plus grand angle."

Faire aimer Namur

Au travers de son regard, le chasseur d’image veut partager le positif de la ville. "Il y a de nombreux endroits magnifiques, beaucoup d’événements qui méritent un coup d’œil. Souvent, ces éléments sont inconnus des Namurois eux-mêmes. On critique vraiment souvent la ville, et je trouve que ça lui nuit beaucoup."

Pour le photographe qui fournit aujourd’hui de nombreuses institutions du tourisme namurois, il y a quelque chose d’unique à Namur. "Certes il y a du négatif, mais cela représente 5% de ce que la ville a à offrir. Par ces images, je veux montrer que Namur est belle, et que de nombreux événements y ont lieu."

Couchés de soleil sur les remparts de la citadelle, brouillard sur le lit de la Sambre, concerts, représentations publiques, tout est illustré dans ce best-of des plus de 300 sorties photographiques de l’artiste. "Je suis aussi attiré par l’actualité, comme dernièrement l’inauguration de la statue de Brian Johnson ou les lettres géantes à la confluence."