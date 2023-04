Une championne olympique ukrainienne hébergée à Courrière

Victoria a commencé l’athlétisme à l’âge de 12 ans et depuis 2008 est membre de l’équipe ukrainienne pour personnes malentendantes. L’année suivante, elle participait, pour la première fois, aux Jeux olympiques DAEF (pour personnes souffrant de déficience auditive) à Taïwan et se classait quatrième. Elle avait, au préalable, participé, à plusieurs reprises, aux championnats d’Ukraine, d’Europe et du Monde, où elle avait obtenu de nombreuses récompenses.

En 2013, aux JO en Bulgarie, elle recevait la médaille d’argent. Quatre ans plus tard, en Turquie, elle glanait une médaille d’argent et deux de bronze. En 2022, au Brésil, Victoria se hissait sur la plus haute marche et était deux fois médaillée d’or.

Des prestations qui lui ont valu de recevoir la médaille de 3e classe de l’ordre de la princesse Olga, en Ukraine.

Au début de la guerre, sa ville natale de Nicolaev a été bombardée par les troupes russes. Elle était, à ce moment, en Pologne avec l’équipe nationale d’athlétisme pour préparer les jeux olympiques du Brésil. Après ceux-ci, elle est rentrée quelques semaines en Ukraine puis a décidé, vu l’ampleur des dégâts dans sa ville, de rejoindre sa maman, déjà installée en Belgique depuis plusieurs mois. Sa fille a intégré l’école communale de Courrière.

Que fera le couple lorsque la guerre dans son pays sera terminée ? "Ce sera un choix difficile", disent-ils. Victoria explique que notamment que si elle veut obtenir un emploi en Belgique, par exemple dans un enseignement pour personnes malentendantes, elle devra suivre des formations pour donner cours en langage des signes.