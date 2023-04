Du jazz ? On en redemande au centre culturel de Sambreville

Le band "Let it swing est né !"

"Au départ, nous avions monté, avec Olivier Bodson, trompettiste très connu dans le métier, un orchestre pour interpréter un large répertoire de jazz. A nos côtés, bon nombre de ses élèves et des musiciens professionnels de tous âges. C’est un big band de format classique, baptisé “Let it swing”, auquel s’est ajouté un trio vocal féminin les “Jazzy Beez”, composé de Lison, Alicia et Morgane, ainsi que, depuis l’an dernier, un ensemble à cordes de 12 musiciens," a détaillé Michaël Jaremczuk. C’est lui qui a choisi le répertoire, n’hésitant pas à arranger certaines partitions, entièrement ou partiellement, par l’ajout des cordes, par exemple. Un répertoire basé sur des incontournables des années 40 et suivantes, avec des noms comme Glenn Miller, les Andrews Sisters ou encore Bing Crosby. "Beaucoup de personnes qui aiment le jazz sont restées avec ces références musicales dans la tête. Mais le jazz a aussi évolué, les souhaits des musiciens aussi et nous n’avons pas hésité à agrémenter notre programme avec d’autres références," a détaillé le directeur du conservatoire d’Auvelais.

Deux nouvelles dates programmées

C’est donc un spectacle particulièrement original qui a été proposé au Centre culturel de Sambreville. En première partie, le public a eu droit à quelques classiques mais aussi à quelques airs de Ray Ventura, Boris Vian, Henri Salvador. En seconde partie, place à la musique latino, avec cinq chanteurs et deux couples de danseurs qui ont invité le public, au fil des morceaux, à venir les rejoindre sur une piste de danse spécialement aménagée devant la scène. "Trois cents personnes, trois rappels, cela résume bien le succès de cette organisation," ont constaté à l’unisson Michaël Jaremczuk et Guy Vandeloise. Ce dernier avait cependant un seul regret: "Il est dommage qu’aucun élu sambrevillois ne se soit déplacé pour cette initiative originale. L’équipe de l’Age d’or aurait mérité une certaine reconnaissance pour une organisation qui montre que nous savons faire autre chose que des dîners." Le conservatoire d’Auvelais et l’Age d’or ont déjà convenu de deux nouvelles dates, le 26 novembre et le 24 mars 2024.