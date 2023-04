Doische : une camionnette en feu à Romerée

Dimanche vers 7h30, les pompiers de Philippeville ont été requis sur la route qui relie Matagne-la-Petite et Romerée. On leur signalait un véhicule en feu. Un peu plus tôt, la camionnette circulait en direction de Romerée lorsque son conducteur a dévié de sa trajectoire vers la droite pour percuter une tête d’aqueduc et plusieurs fois le fossé avant de s’immobiliser dans ce même fossé. Le conducteur aurait ensuite quitté les lieux. Ce n’est que plus tard que l’incendie s’est déclaré dans la camionnette pour une raison encore indéterminée. Selon nos confrères de SudPresse, le véhicule aurait été volé plus tôt dans la nuit à Olloy-sur-Viroin, vers 4h du matin.