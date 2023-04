Namur, toujours une terre à investir

1 Namur. Espace Rogier 2. C’est la suite du gros projet immobilier du centre déjà en cours. Ici cela concerne, la création du pôle emploi et formation de la future cité des métiers et "Digital Factory. Il y aura également un parking souterrain d’une trentaine de places. Le projet vise donc la construction de 3 200 m2 de bureaux, pour un budget global de 10 millions€. Attribution du marché au printemps 2024.

2 Gem bloux. La piscine. La ligne d’arrivée est plus lointaine avec la fin de l’analyse des offres attendue en 2025. Ce sera un investissement public important de quelque 12 millions€.

3 Tami nes. Le pôle culturel. Ici, c’est la rénovation et la réorganisation spatiale et énergétique complète de ce site qui reprend le CPAS, l’académie, le conservatoire et la bibliothèque. On est au cœur de Tamines. Attribution du marché au printemps 2024 pour un montant global estimé à 4,9 millions€.

4 Cou vin. Site du Bercet. Le projet vise à rénover l’ancien bâtiment de l’athénée Jean Rey pour y regrouper l’administration, le CPAS et l’office du tourisme. Les chantiers seront attribués dans un an, pour un coût de 12 millions€.

5 Walcourt. Maison communa l e. C’est un projet qui concerne le centre historique avec la rénovation spatiale et énergétique de l’actuelle administration communale et de l’ancienne justice de paix, le tout pour un peu plus de quatre millions. Là aussi, c’est financé en partie par l’Europe (comme pour Rogier 2 à Namur, le pôle culturel de Tamines ou encore le site du Bercet à Couvin) et il conviendra d’avoir bouclé le chantier au printemps 2026.

6Somme-Leuze. Ferme Laboulle . Là aussi, c’est la constitution d’un nouveau pôle de la vie publique avec l’administration, une crèche et une maison rurale polyvalente. Tous ces services seront abrités dans les bâtiments de cette ancienne ferme en carré. Des travaux estimés à 5,5 millions€.

7 Salzin nes. Haute école. Auditoires, classes, salles de réunion, on démolit et reconstruit sur le site salzinnois de la Haute école de la Province (anciennement site de Saint-Aubain). La démolition est déjà programmée à l’automne 2023. Investissement global de plus de 17 millions d’euros.

8 Namur. Campus hôtelier. Là, ça concerne la démolition et la reconstruction du bâtiment qui accueille les élèves de baccalauréat en gestion hôtelière, à la citadelle. Pour un peu moins de six millions d’euros. En investissements publics, la Province a encore de l’appétit.