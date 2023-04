Sugny: Un centenaire allume le grand feu

Ce n’est pas tous les jours qu’un centenaire allume un grand feu. En plus d’avoir cet honneur, Roland Titeux s’est vu remettre un panier garni de produits du terroir. Pour allumer le feu, il était accompagné par Nicolas Pirson, le bourgmestre Arnaud Allard et l’échevin Jean-Marie Theret. Le fait d’avoir été choisi pour allumer le grand feu lui fait énormément plaisir. "Ça fait drôle. C’est une belle reconnaissance. J’ai la chance d’être bien entouré. Mes voisins et amis viennent régulièrement à la maison pour me demander si ça va, si je n’ai pas besoin de quelque chose. Vivre seul à mon âge, ce n’est pas évident mais je peux compter sur les autres", nous confie-t-il.