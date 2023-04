Rochefort: La confrérie a fêté les 100 ans de Henry Halloy

La confrérie de Notre-Dame de Foy vient de fêter les 100 ans de Henry Halloy, qui a été président de la confrérie jusqu’en 2012. Les membres actifs de celle-ci l’ont reçu à la salle paroissiale de Rochefort pour un verre de l’amitié et un goûter. Henry Halloy a commencé comme page Soldat de Foy dès l’âge de 5 ans, puis a rejoint les fantassins une fois adulte. Pendant plus de 20 ans, il a été le président de la Confrérie. Et ce, jusqu’en 2012. Cela valait bien cet honneur et cette reconnaissance à quelques jours des festivités du 400e anniversaire du sanctuaire de Foy-Notre-dame.