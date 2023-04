Les rues de Namur vont vibrer, ce 15 avril, au rythme de la "Journée du Folklore et des Traditions" ! L’occasion de (re)découvrir gratuitement, le temps d’une journée, quelques pans de notre patrimoine à travers des reconstitutions historiques assurées par des confréries locales. Le tout en profitant de quelques spécialités gastronomiques (ex: la djote) et de multiples spectacles musicaux qui font la part belle à l’identité wallonne.