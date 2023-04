Jambes: après 71 ans de mariage, la flamme brûle toujours entre Lina et Fernand

Les Jambois livrent les secrets d’une telle longévité. «Il faut de la tendresse et de la compréhension», dit Lina. «Et de l’amour, beaucoup d’amour», renchérit Fernand.

Même si l’amour évolue au fil du temps. «On s’aime différemment. C’est un amour un peu moins foufou qu’au premier jour», plaisante Lina.

Le premier jour, c’était en 1948. «On s’est rencontré au Libérator, un dancing de la rue de Fer. Elle était là, je l’ai invitée à danser», se souvient Fernand. À l’époque, un orchestre assure l’ambiance et c’est au moment d’interpréter Jalousie, un titre pas prémonitoire pour un sou, que Fernand Briot aborde Lina Dessy. «C’était un tango, rappelle cette dernière. La rencontre est un hasard parce que mes parents n’aimaient pas trop que je sorte.»

«Une présence, c’est quelque chose»

Fait rare pour l’époque, Monsieur est plus jeune que Madame. Une différence d’âge que Fernand n’a pas osé avouer tout de suite à sa dulcinée. Ce sera le seul mensonge entre eux. «J’avais seize ans. Elle était quinze mois plus âgée. J’ai donc menti sur mon âge. Je ne lui ai avoué que plus tard», dit Fernand, qui affiche aujourd’hui 91 ans au compteur. «Il m’a toujours couru après mais il ne m’a jamais rattrapée», plaisante Lina. Cette dernière a été courtisée durant quatre ans avant de se voir passer la bague au doigt. L’union a été scellée le 9 avril 1952.

«C’était un mariage tout simple, pas comme aujourd’hui», indique Lina. L’un des secrets de leur inoxydable relation réside sans doute dans le fait que le couple vit toujours dans sa maison, à Jambes, à quelques encablures de la Meuse. Toute leur histoire ou presque s’est écrite sur la rive droite du fleuve. «Je suis la plus ancienne habitante du quartier de Basse-Enhaive. J’ai grandi ici», s’enorgueillit Lina.

La vieille dame, amatrice de pâtisseries, reconnaît être un peu bavarde. «C’est parce qu’il est taiseux», dit-elle en scrutant Fernand. «Tu parles pour deux», lui rétorque l’intéressé. Mais malgré les petits défauts, ils ne se sont jamais lassés l’un de l’autre. «Une présence, c’est quelque chose quand on s’entend bien», souligne Lina.

Les enfants : leur plus grande fierté

Bien qu’inséparables, Lina et Fernand ont dû mener leur barque professionnelle, chacun de leur côté. Elle en tant que comptable chez Bon Marché, un ancien commerce du centre de Namur, et lui, à l’armée. Grand passionné de bridge et d’escrime, Fernand a pu compter sur le soutien de son épouse lors des compétitions.

Mais sans surprise, la plus grande fierté des éternels amoureux, ce sont leurs deux fils, leurs petits-enfants et leurs arrières petits-enfants. «On est fiers que nos enfants aient réussi, qu’ils aient une belle situation», déclare Lina.

Avec Fernand, ils ont bien l’intention de célébrer leurs noces de chêne, qui symbolisent une union longue de 80 ans. Vu l’éblouissante forme que tiennent les amoureux, il s’agit d’une formalité.