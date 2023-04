Incendie à Houyet

Présents en leur domicile, les occupants ont immédiatement donné l’alerte. Les pompiers sont arrivés sur place vers 18h10. Pour une raison que nous ignorons, ce sont Les pompiers de Rochefort et non les hommes du feu de Beauraing qui sont intervenus sur place avec une caution échelle ainsi qu’un deuxième véhicule d’intervention et un véhicule de commandement. Les opérations ont été supervisées par l’officier de la zone de secours Dinaphi Marc Leonard, en poste à Beauraing.

Selon les informations obtenues, un poêle à bois serait à l’origine des faits. Le cheminée avait été ramonée en octobre dernier confie l’occupant des lieux.

Il semblerait que l’importance du foyer n’aurait engendré que peu de dégâts grâce un réaction rapide des locataires de l’immeuble. Personne n’a été blessé ni incommodé par le dégagement des fumées.