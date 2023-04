Foy-Notre-Dame: la sanctuaire fête ses 400 ans cette année

Dans la dernière livraison des Communications du diocèse, le Recteur du sanctuaire, l’abbé Yves-Michel Nkailanga rappelle son histoire.

Celle-ci débute en 1609 lorsqu’un batelier de Dinant achète au baron de Celles, propriétaire de la métairie de Foy, un grand chêne dans le but de faire des poutres pour charpenter un bateau.

II chargea un bûcheron de Sorinnes, Gilles Wanlin, de couper l’arbre qui s’avéra impropre a l’usage prévu. En fendant le bois, ce bûcheron découvrit une statuette de la Vierge portant l’Enfant, quelques pierres cristallines, des barreaux de fer et une tresse de cheveux. Malheureusement, un coup de cognée avait coupé la tête de la Vierge et le bras de l’enfant. La statuette, ainsi que les autres contenus, auraient certainement été placés là, par un dévot quelques années auparavant dans une niche creusée au cœur de l’arbre et protégée par une grille de fer. C’est ce qu’avait, sans doute, compris le seigneur de Celles, lorsqu’il décida de la placer à l’intérieur d’une nouvelle niche creusée dans un chêne voisin. Une tentative d’effraction l’incita à déplacer la Vierge à la chapelle de son château à Veves. La translation de la statue de Vêves à Foy, quelques années plus tard, avait donné lieu à une procession fastueuse.

Ici commence l’histoire de la confrérie rochefortoise de Foy-Notre-Dame.

On dit qu’à l’époque, la dévotion à la Vierge de Foy avait grandement calmé l’épidémie de peste sévissant à Rochefort, où la moitié de la population avait perdu la vie. Le Comte de la cité des Roches, Jean-Théodore de Löwenstein émit, en 1626, un édit pour remercier la Vierge de Foy et il ordonna à son armée de marcher jusqu’à Foy-Notre-Dame. La confrérie est ainsi née et la tradition se perpétue encore aujourd’hui avec un pèlerinage tous les 7 ans.

En outre, on relèvera que ce sont les intercessions de la Vierge qui ont contribué à la renommée du sanctuaire de Foy bien au-delà des frontières.