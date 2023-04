Dinant: Une bâche (enfin) pour Olivier Vandecasteele

Pourtant, une motion en soutien à l’otage belge détenu en Iran a été votée récemment, lors d’une réunion du conseil communal. Il avait même été question d’aller plus loin, comme l’avait suggéré un conseiller de l’opposition, et d’installer une bâche géante sur un des bâtiments phares de la ville. Depuis, plus rien. "Je pense qu’ils ont attendu un retour de la famille Vandecasteele qui a été noyée de demandes. Je suis d’avis qu’il ne faut pas attendre pour agir."

Très impliquée pour la cause, Adinda s’est finalement tournée vers Omer Laloux, directeur de la société de logements sociaux La Dinantaise et conseiller communal, qui a relayé la demande au Comité consultatif des locataires et des propriétaires (qui représente l’ensemble des locataires et propriétaires de La Dinantaise). Étant elle-même locataire auprès de cette société, Adinda a été écoutée et soutenue.

Le comité a fait imprimer, sur fonds propres, une bâche de taille modeste. Elle a été dévoilée ce vendredi.

Avant d’autres initiatives ?

La banderole est affichée sur la façade du local du comité, situé entre le pont Charles de Gaulle et la gare de Dinant (rue de la station, 7-9). "Ça me fait chaud au cœur de voir cette première bâche à Dinant, lâche la dame au grand cœur qui n’aime pas être mise en avant. La Ville va enfin figurer sur la carte d’Amnesty International . En espérant que d’autres initiatives, d’autres bâches, plus grandes, fleuriront."

Elle remercie au passage les commerçants qui l’ont gentiment accueillie et qui ont accepté d’apposer une affichette sur la façade de leur commerce. "La situation devient très urgente ", insiste Adinda, en relation avec la famille d’Olivier Vandecasteele. Omer Laloux conclut: "J’espère qu’on enlèvera la bâche au plus vite. Cela voudra dire qu’il aura été libéré."