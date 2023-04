Depuis un an, le dynamique jeune homme, qui pratique en parallèle dans son cabinet à Martouzin, propose tous les jeudis, aux personnes qui le souhaitent, de se retrouver pour marcher une heure sur une courte distance. "Souvent, les groupes de marche prévoient des parcours plus longs, de minimum 5 km. Ici, l’idée c’est de permettre à des gens en revalidation ou à des personnes devenues plus sédentaires de se remettre en mouvement."

Sa motivation part d’un constat: "La sédentarité est un gros problème. Beaucoup de pathologies pourraient être évitées si tout le monde marchait un petit peu. Ces marches, c’est aussi de la prévention".

Le jeudi, des distances de 500 mètres, 1 km et 2 km sont proposées autour de la maison médicale, où des sentiers sont aménagés. "C’est un fameux atout. D’autant plus que le terrain qui longe le chemin de fer est plat. C’est idéal pour se remettre à la marche", souligne Joseph Havenne. D’après lui, la plupart des personnes assidues pour l’instant partent pour deux kilomètres. "Mais on a par exemple une dame en béquilles qui vient faire 500 mètres."

Pour le kiné-ostéopathe, cette marche, organisée de manière bénévole, rencontre deux objectifs: la mise en mouvement, mais aussi le contact social. "Les marches permettent aux gens de se croiser, d’avoir un rendez-vous fixé. Ce qui amène un facteur motivation . En tant que kiné, on est souvent amené à marcher avec les patients. Ce travail ne nécessite pas qu’on soit à côté d’eux tout le temps. D’où l’idée de ces balades en groupe. À partir du moment où l’aspect social entre en ligne de compte, les gens oublient l’effort physique."

Sortir du stress des consultations

Depuis un an, un noyau dur de marcheurs s’est constitué. "Parfois, il y a d’autres personnes, ça dépend des semaines." Le groupe cherche à s’étoffer. " Il ne faut pas être patient de la maison médicale pour participer", insiste Joseph Havenne.

Dimanche, le concept de la sortie "Je marche avec mon médecin", au départ de la maison médicale, sera le même. Mis à part la distance qui s’annonce plus longue. "Cela fait un an que la marche du jeudi est lancée. Avec les collègues, on avait envie de marquer le coup. On a imaginé une promenade de 5 km, à travers la ville et le castel, avec un goûter à l’arrivée . L’idée, c’est aussi d’attirer de nouveaux marcheurs le jeudi."

Une opération séduction, pour attirer également de nouveaux patients à la maison médicale ? " Pas du tout, répond Joseph Havenne. On a déjà tous des agendas bien remplis. Les généralistes chez nous ne sont d’ailleurs plus en mesure d’accueillir de nouveau patients (lire par ailleurs). On trouve ça simplement chouette de faire des projets en commun et de sortir du stress des consultations de la semaine. On sort du rapport médecin/patient ou kiné/patient juste pour être soigné. Ça crée un lien différent.

Dimanche, la plupart des médecins, kinés, infirmières et secrétaires de la maison médicale seront présents pour cette marche originale.

"Je marche avec mon médecin", dim. 16/04 à 14 h, départ de la maison médicale (rue de la Famenne, Beauraing). Inscriptions souhaitées via les réseaux sociaux de la maison médicale.