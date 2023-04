Andenne: 5000 seniors auront leur boîte jaune fluo

Elle comprend une fiche "santé" et une fiche "identitaire", qui doivent être complétées par le senior. La première rassemble les données relatives au suivi médical comme le groupe sanguin, les traitements médicaux en cours, les éventuelles allergies ou affections chroniques et les numéros du médecin traitant, de l’infirmier référent, etc.

La deuxième concerne les personnes désorientées ou susceptibles de déambuler comme c’est souvent le cas pour celles atteintes d’Alzheimer, de démence ou d’une autre maladie apparentée. "Ces personnes sont sujettes à se perdre mais en raison de leur vulnérabilité, les recherches sont spécifiques et souvent difficiles", estiment le service Seniors de la commune et le Conseil consultatif des aînés andennais (CCAA).

Cette fiche comporte ainsi des infos utiles (une photo récente de la personne, ses signes distinctifs, ses habitudes…) afin d’entamer rapidement des recherches si cela s’avérait nécessaire.

Retardé par le Covid

Ces renseignements sont primordiaux pour les services de secours mais aussi pour un voisin, des proches ou du personnel d’aide et de soins à domicile par exemple. "On invite les seniors à mettre ces boîtes jaunes dans leur frigo car tout le monde en possède un normalement. Un autocollant apposé au dos de la porte d’entrée du domicile mentionne l’existence de celle-ci aux intervenants extérieurs", explique Sandrine Cruspin (PSD@), présidente du CPAS en charge du troisième âge et du CCAA. Il est conseillé de mettre les fiches à jour au moins une fois par an vu le caractère fluctuant des données de santé.

Ce système existe déjà dans d’autres communes de la province de Namur. "On a décidé de le mettre en place avant le Covid. Et puis le virus est arrivé et le lancement a été retardé. On ne voulait pas organiser des distributions alors que le pays était confiné et que les personnes âgées faisaient partie du public à risque, indique Sandrine Cruspin. Mettre ce système en place représente un travail assez conséquent. On a collaboré notamment avec les services de secours qui nous ont aiguillés dans les informations importantes à mentionner. On a aussi privilégié une boîte à la fois compacte pour ne pas prendre trop de place dans le frigo mais suffisamment large pour contenir plusieurs fiches." Car il y a parfois plusieurs seniors sous un même toit, si un couple de plus de 65 ans vit avec la belle-mère ou le beau-père octogénaire ou nonagénaire par exemple.

Sandrine Cruspin, présidente du CPAS en charge du troisième âge, Vivian Peeters, président du CCAA, et le bourgmestre Claude Eerdekens qui est venu, lui aussi, chercher sa boîte jaune. ©ÉdA

Un budget de 10 000 €

Au total, 5000 boîtes et fiches ont été produites pour un nombre quasi similaire de seniors de plus de 65 ans domiciliés sur le territoire d’Andenne. Si certaines personnes ne sont pas venues chercher la leur ce vendredi, le CCAA ira dans les villages andennais pour les distribuer d’ici fin avril. "C’est d’autant plus important que de plus en plus de personnes âgées sont isolées", relève Sandrine Cruspin. L’opération représente un coût de 10 000 € à charge du CCAA.

Christine, qui vient de fêter ses 66 ans, apprécie l’initiative. "C’est très bien. Pour le moment, ça va, mais avec l’âge, on ne sait jamais !" Quant à Christiane, 81 ans, elle avait déjà anticipé depuis belle lurette. "Ça fait 20 ans que j’ai dans mon portefeuille des infos du type groupe sanguin, vaccins, problèmes de santé et médicaments que je prends, relate-t-elle. Je garde ça quand je circule dehors et désormais, j’aurai la boîte dans mon frigo lorsque je suis chez moi !" On n’est jamais trop prudent !

Le bourgmestre, Claude Eerdekens (PSD@), qui fêtera ses 75 ans en mai, fait de facto partie du public cible et est lui aussi venu chercher sa petite boîte jaune en saluant ses concitoyen (ne)s présents.

Les seniors qui n’ont pas pu se procurer la boîte ou qui viennent d’avoir 65 ans peuvent contacter le service Seniors au 085/27 44 42 dès le 27 avril.