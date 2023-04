Ce vendredi, ce sera une démonstration der Teqball, un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis de table arquée, combinant ainsi football et tennis de table. Parmi les échoppes, on trouvera un maraîcher, les escargots de Warnant, les olives d’Anhée, des fromages locaux, la confiture des Pachis d’Angèle, des produits de l’épicerie fine d’Hastière, le miel de Celles, etc. Marché suivant: le 12 mai