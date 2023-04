Namur: un PromSoc’Day printannier sur la place d'Armes

Le salon réunit plusieurs réseaux d’enseignements, qui travaillent de plus en plus main dans la main tout au long de l’année. L’objectif de cette journée sera de rassembler, en un seul lieu, 12 écoles de promotion sociale de Namur et de ses environs (Auvelais, Tamines, Dinant et Andenne) et de rendre visible au grand public tout le potentiel des formations proposées. Et dans ce but, ce ne sont pas les ateliers découvertes qui manqueront. "Entre le chapiteau et la Bourse, on aura une panoplie d’activités qui permettront aux curieux de découvrir ce que l’enseignement de la promotion sociale fait de mieux, annonce ensuite Carine Dechamps, directrice de l’école supérieure des affaires (ESA). Ce sera l’occasion pour le public de rencontrer des étudiants, des directions, des professeurs et d’avoir des échanges avec ces personnes." L’occasion aussi de voir concrètement ce que les écoles proposent. "Il y aura entre autres un défilé de mode, un repair café, de nombreuses dégustations du Céfor (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, œnologie…), des tables de discussion en langue étrangère et un espace bien-être." Cet espace bien-être attirera sans doute de nombreux intéressés. Y seront proposés des massages, de la réflexologie plantaire et de la pédicure médicale. "D’autres formations seront encore représentées avec des arts floraux, des studios photos, des ateliers céramiques et bijouterie."

S’ajoutent à ça les formations proposées aux étudiants du supérieur et qui ne seront pas réellement présentés sous le chapiteau de la place d’armes. "À peu près 30% des personnes qui suivent des études en promotion sociale sont en supérieur. On met pourtant très souvent en avant les formations qui sont plutôt spécifiques à la passion. Les activités supérieures sont souvent moins représentées en salon car elles sont moins visuelles et plus intellectuelles. Certaines seront néanmoins à retrouver, comme des tests de vue."

Entrée gratuite, le 27 avril de 12h à 20 h. Place d’Armes

Boulangerie-pâtisserie, pour le plaisir, mais pas que...

En cuisine, l’éclectisme des étudiants se remarque d’un seul coup d’œil. Aux côtés d’un militaire pensionné désireux d’apprendre la pâtisserie comme le faisait sa grand-mère se trouve une ancienne employée en logistique. Cette étudiante en troisième année ne supportait plus le système et le manque de considération de son ancien employeur. Actuellement en période de burn-out et souffrant de dépression, c’est dans la pâtisserie-boulangerie qu’elle voit la suite de sa vie. «Avec mon mari, nous allons ouvrir un magasin traiteur. Il sera aux commandes du salé tandis que je me chargerai de la boulangerie et de la pâtisserie. Je ne veux plus travailler pour le compte de quelqu’un, cette formation va m’y aider.»

Sur une autre table, une étudiante de 43 ans en quatrième année voue les avantages de la formation de jour. «Nous tenons une friterie depuis 20 ans avec mon mari, mais il souhaite prendre sa pension car il est plus âgé. Pouvoir suivre ma formation en journée me permet d’assurer le service du soir avant de fermer définitivement boutique et de me concentrer sur ma future activité : un atelier de boulangerie.Je ferai, entre autres, des gâteaux personnalisés pour des mariages, anniversaires, etc.»

Se former en chocolaterie avant de réaliser son rêve

Un autre espace du Céfor de Namur est peuplé d’optimisme et de passion. En pleine confection de pralines, une habitante d’Anderlecht témoigne, elle aussi, du gros atout de la formation namuroise : les cours de jour. «Je suis musicienne professionnelle et professeure de piano et de chant dans une école de musique en cours du soir. Je travaille en région bruxelloise mais je me forme à Namur car c’est la seule école qui propose de venir en journée pour les formations.»

D’abord passée par la formation de boulangerie-pâtisserie, cette maman de deux enfants prépare en fait un rêve qu’elle cultive depuis longtemps avec son compagnon. «Nous voulons partir vivre en Islande dans quelques années. Sur place, j’aimerais ouvrir un salon de thé et donc y proposer toute sorte de viennoiseries et confiseries chocolatées. C’est plus ambitieux que d’espérer retrouver un travail dans la musique. Mon compagnon, lui, est compositeur de musique de film, publicité, etc. Il peut tout à fait travailler à distance, donc tout s’arrange bien.» Si le projet n’est pas encore concret, en attente de la fin de scolarité de ses enfants, la Bruxelloise espère partir d’ici 5 ans.